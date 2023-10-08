歧視？教部「0-6歲國家養」廣告惹議 網怒：看完更不想生了

在教育部「0-6歲國家一起養」的宣傳廣告中，阿嬤把已婚兒子私下拜託代收訂購「公仔」的錢挪去買「更有用的東西」，「公仔」沒了，換來嬰幼兒用品，片中兒子難過得哀嚎，也引來網友一片質疑。（圖擷自中華民國教育部YouTube）

2023/10/08 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕教育部上個月初推出一支「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片，劇情是一名已婚、育有2名子女的男性偷偷拜託媽媽代收訂購的「公仔」包裹，結果媽媽竟把貨款挪做它用，拿來買育兒用品；不過，教育部的幽默似乎引來一些反效果，影片一出立刻引發網路熱議，不少網友留言質疑，這難道是要鼓勵大家別生？

政府近期力推「0-6歲國家一起養」政策，教育部上架一支宣傳30秒廣告，內容為一名已婚男性拿錢給媽媽拜託幫忙代收「公仔」包裹，不但被老媽質疑都當爸爸了還玩那些「尪仔」，錢也被擅自決定拿去買「更有用的東西」，原本買公仔的資金，卻被挪去買嬰幼兒的玩具和圖書，最後在這名男性哭嘆「媽......」的哀號聲收尾。

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廣告影片一出立刻引發爭議，許多網友紛紛留言怒批「看完更不想結婚生子了」、「少子化大成功」、「這種廣告企劃竟然能過」、「都2023了還有這種廣告」、「太智障，同時也太寫實」。

在YouTube上倒讚比例遠高於按讚比例，底下留言也一致開罵「果然是鼓勵大家不要生，不然自己的錢連要怎麼用都不能控制，給教育部個讚」、「刻意貶低製造對立，隨便把別人的錢花掉還理直氣壯」、「謝謝教育部 我看懂這個廣告要表達的是什麼了！不要結婚就不會有偷錢買育兒用品的婆婆、媽媽或老婆了！謝謝！」。

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