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下架「0-6歲國家養」廣告 教育部︰對不尊重動漫致歉

在教育部「0-6歲國家一起養」的宣傳廣告中，阿嬤把已婚兒子私下拜託代收訂購「公仔」的錢挪去買「更有用的東西」，「公仔」沒了，換來嬰幼兒用品，片中兒子難過得哀嚎，也引來網友一片質疑。（圖擷自教育部YouTube）

在教育部「0-6歲國家一起養」的宣傳廣告中，阿嬤把已婚兒子私下拜託代收訂購「公仔」的錢挪去買「更有用的東西」，「公仔」沒了，換來嬰幼兒用品，片中兒子難過得哀嚎，也引來網友一片質疑。（圖擷自教育部YouTube）

2023/10/08 16:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕為了宣導「0-6歲國家一起養」，教育部上個月推出一支廣告，內容是育有子女的男性偷偷拜託母親代收訂購的「公仔」包裹，但款項被母親挪做它用，拿來買育兒用品，遭網友批評是「鼓勵大家不要生」。教育部則針對不尊重動漫表示歉意，並將下架該廣告。

該廣告內容為一名已婚男性拿錢給母親（即孩子的阿嬤）拜託幫忙代收「公仔」包裹，不但被老媽質疑都當爸爸了還玩那些「尪仔」，錢也被擅自決定拿去買「更有用的東西」，原本買公仔的資金，卻被挪去買嬰幼兒的玩具和圖書。

網友不買單留言批評，「看完更不想結婚生子了」、「果然是鼓勵大家不要生，不然自己的錢連要怎麼用都不能控制，給教育部個讚」、「刻意貶低製造對立，隨便把別人的錢花掉還理直氣壯」等，表達負面的數量大於正面。

不過，教育部並未對催生問題回應，僅表示廣告腳本規劃造成有不尊重動漫、模型等多元休閒文化之疑慮，深表歉意，將下架廣告，未來規劃相關廣告亦會審慎檢視，感謝各界給予之監督與意見。

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