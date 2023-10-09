教育部下架「國家一起養」爭議廣告 「雅婷」再道歉

教育部「0-6歲國家一起養」宣傳廣告惹議，倒讚數飆破4000，10月8日從YouTube下架。（圖擷自中華民國教育部YouTube，現已刪除）

2023/10/09 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕教育部上月推出「0-6歲國家一起養」宣傳廣告片，片中主角2寶爸拜託媽媽代收訂購的「公仔」包裹，媽媽卻把貨款挪用來買育兒用品，影片引發網友爭論、批評、倒讚，教育部緊急下架影片並道歉，今（9日）教育部再透過臉書小編公開聲明道歉。

教育部今在臉書發表由署名社群編輯「雅婷」的道歉聲明，指稱這支廣告在推廣政策時提出了不合時宜且冒犯的情節，包含長輩對「買公仔」這件事做出不當的評價，最後甚至擅自處置他人的財產，還為自己冒犯的行為感到優越，這些劇情違背教育部社群、課綱中家庭教育、性別平等教育、人際關係的核心素養價值。

請繼續往下閱讀...

「雅婷」說，製作這支廣告過程聚焦對政策的理解與聯想，卻未能遵循教育部過往提倡的理念及價值；面對批評，教育部絕對會虛心檢討改善，並向曾在家庭中遭受此類暴力的朋友再次鄭重道歉，未來將杜絕歧視、偏見並造成他人傷害的內容，讓各司署優先視為準則，在委製時盡可能地預防不合適的腳本及企劃。

最後，「雅婷」希望國人再次給公務人員機會，也強調製作友善、多元且包容的創意內容一直是教育部社群的目標，也會是他們的共同願景。

教育部「0-6歲國家一起養」30秒宣傳廣告，內容為一名2寶爸拿錢給媽媽拜託幫忙代收「公仔」包裹，不但被老媽質疑都當爸爸了還玩那些「尪仔」，錢也被擅自決定拿去買「更有用的東西」，原本買公仔的資金，被挪去買嬰幼兒的玩具和圖書還沾沾自喜。

廣告影片一出立刻引發爭議，網路上負評如潮，教育部YouTube頻道上倒讚數飆破4000，最後教育部悄悄將影片給下架，不過影片早已被備份繼續在網路上流傳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法