桃園楊梅人氣步道擺茶席 國慶連假喫茶、逛市集

「茶來。茶趣。茶山行」活動主會場設在桃園楊梅秀才步道茗想亭，主舞台及周邊大樹下均設有客家茶席。（記者李容萍攝）

2023/10/08 22:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府農業局輔導楊梅區秀才休閒農業發展協會今（8日）起至10日辦理「茶來。茶趣。茶山行」活動，適逢國慶連假每日皆安排楊梅火車站至秀才步道接駁車，每半小時一班，邀民眾國慶連假一起體驗楊梅人氣步道，品味在地好茶、農創市集與農遊小旅行。

「茶來。茶趣。茶山行」選在沿著觀光茶園修築的秀才登山步道辦理，全長約4公里、寬3公尺，步道隨著山勢蜿蜒崎嶇，沿途有成排茶作和多座景觀涼亭與製茶工廠，步道最頂端可俯瞰桃園楊梅、新竹新埔市區，能見度好時最遠還可眺望新屋永安漁港，是楊梅近年最夯的新興登山步道，對於不常爬山的旅人來說，坡道平緩又能輕鬆感受登高賞景快感，途中景色多變，有茶園風光、落羽松林、農田景致，還有多達50種的鳥類，甚至可能巧遇大冠鷲、松雀鷹等保育鳥類，全程約1個半小時可爬完。

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農業局長陳冠義表示，秀才步道位於市府推動畫定的秀才休閒農業區內，秀才休區以酪農產業著稱，茶文化、茶產業也是特色之一，這次活動串連周邊農場與特色農事體驗，將在地百年茶香融入其中，主會場在秀才步道茗想亭，主舞台及周邊大樹下設有客家茶席、國樂表演等活動，步道間涼亭也有奉茶點，讓民眾「一杯到底」品味在地各式好茶；主會場還有在地農創市集、客家風味茶點販售，及客家服飾租借茶園美拍、步道及在地人文故事導覽等，讓民眾深入楊梅茶葉產區，體驗最在地的「秀才茶」日常。

陳冠義提到，「茶來。茶趣。茶山行」活動配合雙十國慶，現場以國旗串旗布置，沿途皆可看見旗海飄揚景象，感受滿滿國慶氛圍。除秀才步道，桃園市十個已畫定休閒農業區遊客中心及16個休閒農場，也歡慶國慶，紛紛以國旗布置歡迎民眾到訪。

楊梅區秀才休閒農業發展協會理事長黃耀祿也說，3天活動另規畫在地特色農遊小旅行，於主會場品嚐客家鹹湯圓，透過接駁串連周邊農場，體驗多肉組盆或薑黃染DIY、750年老樟樹、周邊導覽、步道生態解說等，活動資訊可至楊梅區秀才休閒農業發展協會臉書專頁了解。

「茶來。茶趣。茶山行」活動主會場設在桃園楊梅秀才步道茗想亭，主舞台及周邊大樹下均設有客家茶席。（記者李容萍攝）

桃園楊梅秀才登山步道沿途有成排茶作和多座景觀涼亭與製茶工廠，是楊梅近年最夯的新興登山步道。（記者李容萍攝）

「茶來。茶趣。茶山行」活動配合雙十國慶，現場以國旗串旗布置，沿途皆可看見旗海飄揚景象，感受滿滿國慶氛圍。（記者李容萍攝）

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