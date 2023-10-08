遊客注意！桃園3景點今亮紅燈 永安漁港漁市11月整修停業

桃園市新屋區永安漁港適逢國慶連假，遊客如織，觀光漁市擠滿買漁貨人潮。（記者李容萍攝）

2023/10/08 18:50

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕今（8日）是國慶連假第2天，桃園市政府觀光旅遊局建置「桃園觀光景點舒適度燈號」有3個景點午後呈現景區擁擠的紅燈提醒都亮紅燈，包括新屋區永安漁港、大園區竹圍漁港、中壢區青埔休閒遊憩區，其中，永安漁港觀光漁市適逢換約及內部整修在即，中壢區漁會訂於11月1日起1樓全區停業1個月，預計12月1日重啟營業，讓遊客有更舒適空間挑選魚貨、享用美食。

永安漁港為全國唯一客家漁港，佔地約5千坪的永安漁港觀光漁市，啟用19年，建築外觀採「龍蝦造型」，1樓是熟食、乾貨與生鮮活魚區，2樓是咖啡廳，3樓有觀海露台等，加上鄰近永安海螺館、橫跨漁港南北兩岸的永安觀海橋、新屋綠色隧道等特色景點加持，是桃園人氣景點之一，每到假日總是遊客如織。

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中壢區漁會總幹事黃德汶表示，永安漁港觀光漁市1樓各有90間攤商進駐，每月第2及第4個週一公休，簽2年1約皆經營多年，每逢2年一度的換約期間，皆會暫停營業整修，今年11月將全區停業1個月。

黃德汶說明，11月除現有攤商幾乎都已續約，也要整修漁市內部環境，整修項目包括地板、天花板、清理排油煙設備等，但2樓咖啡廳仍會照常營業，期間，遊客仍可至彩虹橋、海螺文化體驗園區遊憩，魚貨直銷中心預計12月1日重新開放。而停業期間，有攤商趁此機會已規畫好外出旅行，也有少數攤商會到漁市外擺攤營業，提醒遊客注意漁市暫停營業時間，預計12月1日重啟營業。

桃園市新屋區永安漁港適逢國慶連假，遊客如織，港區停車場爆棚。（記者李容萍攝）

桃園市新屋區永安漁港觀光漁市貼出停業公告。（記者鄭淑婷攝）

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