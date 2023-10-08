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國道北返尖峰日 10/9好走時段曝光

明日國五北向恐從上午10點開始塞到深夜。（高公局提供）

明日國五北向恐從上午10點開始塞到深夜。（高公局提供）

2023/10/08 20:17

〔記者丁奕／台北報導〕明（9）日為國慶連期第三日，出遊民眾開始北返，交通部高公局預估，明為國道北返尖峰日，國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量將達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，並有11處路段壅塞，高公局也公布好走時段。

高公局預報員黃郁凱表示，明天開始為北返尖峰日，建議西部國道南部地區用路人於上午9點前出發，中部地區於中午12點前出發，國五則統一於上午9點前北返，以避開車潮。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等路段。

明日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道方面，公路局預估估觀光旅遊車潮將湧現，返回工作地車潮則預估從下午開始陸續出現。主要城際道路易壅塞的路段及時段為台9線蘇花路廊北上16-23時、台9線南迴公路往屏東方向15-16時、台1線水底寮至楓港路段北上13-18時、台61線鳳鼻至香山路段北上15-21時、台61線竹南路段北上15-21時、台61線中彰大橋改建路段北上13-20時。

另外，台中市將在明日及10日於中央公園舉行國慶煙火系列活動，活動周邊如台1乙線中清路二段、台12線台灣大道三段以及台74線快官霧峰線等鄰近道路預期將出現大量車潮，請民眾行經上述路段時多加留意。

公路局提醒，明日為國慶連續假期第3日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有60%空位，東部國道客運尚有80%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

國慶連續假期每日都有不同的交通疏導措施。（高公局提供）

國慶連續假期每日都有不同的交通疏導措施。（高公局提供）

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