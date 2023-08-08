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「天使輪」已吃190萬罰單 今又見漏油油花、櫃體碎片

台灣港務公司指出，針對天使輪於西子灣岸際巡視結果未發現油污。（台灣港務公司提供）

台灣港務公司指出，針對天使輪於西子灣岸際巡視結果未發現油污。（台灣港務公司提供）

2023/08/08 18:42

〔記者陳心瑜／台北報導〕帛琉籍「天使輪」上月在高雄外海沉沒，未於7月底期限前提出殘油抽除計畫，已遭海委會依「海洋污染防治法」開出190萬、合計3張罰單，海委會不排除再開出第4張罰單。今天（8日）海面再發現漏油油花、櫃體碎片，台灣港務公司指出，預估10日海象許可時，就會執行殘油抽除計畫。

台灣港務公司高雄分公司港務處處長郭光輝表示，將請海事工程公司於海氣象好轉後，優先處理鳳鼻頭漁港港外1只沉沒貨櫃（水深約14米）與二港口6只沉沒貨櫃（水深逾22米），確保船隻航行安全。

郭光輝表示，預估週四（10日）海氣象好轉後，就會進行海上殘油抽除工作，已陸續進行抽油前置作業。

台灣港務公司指出，今天持續進行高雄港二港口外側掃聲納作業，總計已完成13個側掃區塊（高雄港一港口及二港內水域及航道、天使輪沉船周遭、鳳鼻頭漁港、港埔漁港、中芸漁港、東港漁港、東港端及鹽埔漁港外沿岸）中之9個區塊側掃作業，均無發現礙航情況，預計明天持續南星灣、鹽埔漁港內港、小琉球及大鵬灣周邊海域進行作業。

郭光輝指出，今天發現櫃體碎片以及海面油花。櫃體碎片部分，今於鳳鼻頭漁港堤內消波塊間發現部分櫃體碎片，將待明海氣象許可下即予以處理；而沉船周邊時發現海面仍約有面積10米X100米面積油花，已派遣建南1號及3號拖船除污完畢。

台灣港務公司表示，今天高雄港外海海氣象風力約4級，平均浪高仍達1.5米以上，不適合各類型工作船舶出海執勤，潛水人員亦無法下海進行巡視及封堵作業，將視明（9）日海象允許時，立即執行除油佈標、後續殘油抽除及側掃等處理作業；海委會海保署也於應變會議中請伍航船務代理公司持續向船東回報，若仍無實際作為，將依海污法進行第4次裁罰。

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