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    「天使輪」抽油+打撈需4.8億 拚30天抽完殘油

    台灣港務公司指出，西子灣岸際巡視結果未發現油污。（台灣港務公司提供）

    台灣港務公司指出，西子灣岸際巡視結果未發現油污。（台灣港務公司提供）

    2023/08/07 19:58

    〔記者陳心瑜／台北報導〕「天使輪」上月在高雄外海沉沒，釀空櫃漂流以及漏油危機，船艙現仍有近500噸燃油。台灣港務公司指出，業者報價抽油約需耗資1.8億台幣、打撈「天使輪」另需3億台幣，最慢將於後天（10日）開始抽除殘油，預估9月10日前完成殘油抽除，將要求船東支付或者對船東求償。

    台灣港務公司董事長李賢義表示，原預估需45天抽除殘油，希望縮短在30天內完成殘油（重油）抽除。台灣港務公司執行副總經理王錦榮則表示，艙內重油（燃油）目前並無滲漏之餘，近日觀察到海面漂浮油花為潤滑油、輕柴油等。

    王錦榮指出，前後已經出動約台北、高雄30名潛水人員，潛入37米深的天使輪沉船處進行電焊、堵漏等工作，換算超過地下10層樓深度，這批潛水人員也曾於南方澳大橋沉沒時出動，但南方澳大橋深度10米，這次挑戰更艱辛，需承受地表3.7倍的壓力、因此每次只能工作40分鐘，就必須進到減壓艙休息換班。

    王錦榮指出，明起若海象許可，最慢在8月10日起進行抽除殘油作業，希望在9月10日前完成。

    港務公司表示，疑似沉沒貨櫃，經評估座落位置暫無影響航安之虞。港務公司指出，自高雄港一港口航道及周遭水域至小琉球周遭水域共13個側掃區塊（高雄港一港口及二港內水域及航道、天使輪沉船周遭、鳳鼻頭漁港、港埔漁港、中芸漁港、東港漁港、東港端及鹽埔漁港外沿岸）搜尋，側掃到的疑似沉沒貨櫃，經評估座落位置暫無影響航安之虞。

    港務公司指出，將請海事工程公司於海氣象好轉後，優先處理鳳鼻頭漁港港外1只沉沒貨櫃（水深約14米）與二港口6只沉沒貨櫃（水深逾22米），確保船隻航行安全。明天待海氣象許可下，繼續調派測量船依序搜尋南星灣、小琉球、中芸漁港沿岸、大鵬灣及鹽埔漁港港內周遭水域。

    另依照今天觀測，沉船處周邊有少量薄油膜，將派潛水人員強化、封堵沉船可能滲油點，並進行平台船下錨佈標與水下抽油前置作業，並適時調派除油船隻戒護，佈放攔油索及吸油棉以清除海面油花及隨時待命清污。

    港務公司指出，港務公司及海洋局之岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線，及海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，未發現油污；空域巡察部分，海保署「麥寮海洋號」、海事工程公司無人機發現沉船處周邊有少量薄油膜，應為潤滑油或輕柴油等。

    港務公司表示，因為高雄港外海海氣象風速達4級、平均浪高1.5米以上，超出適合執勤的1.1米標準，不適合各類型工作船舶出海執勤，將視明海象允許時，立即執行除油佈標、後續殘油抽除及側掃等處理作業。

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