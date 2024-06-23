彰市中央陸橋塞車嚴重 污水下水道工程高溫趕工

彰化市污水下水道系統進入第2期建設，目前正在施作中央陸橋周邊中山路、中央路一帶的上下游污水管線推進工程。（記者張聰秋攝）

2024/06/23 13:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年彰化市污水下水道系統進入第2期建設，目前正在施作中央陸橋周邊中山路、中央路一帶的上下游污水管線推進工程，施工期間帶來的交通陣痛期，讓塞車原本就是日常的中央陸橋及中山路口更是雪上加霜。

作業地點，從彰化秀傳醫院前中山路一段到中山路與中央路口、彰化縣動物防疫所前中央路段，距離約200多公尺，共開挖了3個工作井，其中，動防所前工作井，以及中山路一段與四維路口都已完成，剩1個工作井，位處秀傳醫院前中山路一段與中央路口，正是中央陸橋東西往返車流的交通要道。

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工作井的開挖與施工設備的設置，對原本繁忙的交通流量造成了嚴重干擾，即使施工單位已設置「車輛改道」標示，仍然無法完全緩解交通壅塞的狀況。

為降低對交通的衝擊，施工單位不僅在平日時段加緊趕工，假日也施工，今天星期天，多名工人頂著烈日繼續作業，盡力縮短工程時間，希望趕在本月底前完成該處工作井的污水管線推進作業。

縣府表示，再1週時間就可以撤離施工機具，移至下一處工作點施工，交通陣頭期快過去了，請用路人配合改道措施，以確保工程順利完成，並體諒施工期間的不便，期待工程完工後，帶來的生活便利和效益。

2期污水下水道建設，施作範圍鐵路以東至中山路，由縣府委託國土署發包施工，工程採用推進設計，降低明挖管道帶來更大的交通黑暗期，而推進期間會在內側車道佈設推進機具，才能開挖工作井，開挖完成後會用蓋板覆蓋井口，後續再逐步鋪設管線，完成架設後，工作井則會收築成直徑約75公分的污水人孔蓋，作為日後修繕維護。

彰化市污水下水道系統進入第2期建設，目前正在中央陸橋周邊的中山路與中央路進行污水管線推進工程，該路口開挖工作井，預計6月底完成。（記者張聰秋攝）

污水下水道工程採推進設計，開挖工作井後，再用鋼板覆蓋，以利後續佈設地下管線。（記者張聰秋攝）

開挖地下管線工作井須有機具設備，施工期間機具佔用車道。（記者張聰秋攝）

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