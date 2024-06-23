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小7進駐台鐵苗栗站 比「7–11」多1個小時營業早上6點就開

苗栗火車站東站一樓的舊候車大廳空間，經台灣鐵路公司招商標出，由連鎖便利超商進駐，即日起試營運，將於7月1日起正式開幕，並有代售台鐵便當。（記者彭健禮攝）

苗栗火車站東站一樓的舊候車大廳空間，經台灣鐵路公司招商標出，由連鎖便利超商進駐，即日起試營運，將於7月1日起正式開幕，並有代售台鐵便當。（記者彭健禮攝）

2024/06/23 13:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗火車站東站一樓的舊候車大廳空間，經台灣鐵路公司招商標出，由連鎖便利超商進駐，即日起試營運，將於7月1日起正式開幕，並有代售台鐵便當。不過該超商配合苗栗站車班，營業時間為早上6點到晚間11點，較「7–11」多1個小時。

由於該間超商營業空間在車站第一月台側，因此除對站外營業，也規劃利用收銀台、商品貨架區隔，同時提供第一月台旅客飲料、水及麵包、飯糰等輕食商品販售服務，另也代售台鐵便當。

此外，該間超商是苗栗火車站唯一有冷氣的公共空間，適逢今日高溫炎熱，吸引不少旅客入內選購兼吹冷氣消暑。台鐵表示，該超商將於7月1日起正式開幕，不過配合苗栗站車班，營業時間為早上6點到晚間11點。

苗栗火車站於2013年跨站式站房啟用後，原在剪票口旁有一家便利超商小舖，方便旅客購買飲食，也代售台鐵便當，但該家超商2022年3月底收攤，使得過去2年來，苗栗火車站成為台鐵西部幹線23個「一等站」中，唯一沒有超商進駐車站，屢屢引發旅客抱怨不便，如今終盼得再有超商進駐，旅客們都認為「方便」！

苗栗火車站東站一樓的舊候車大廳空間，經台灣鐵路公司招商標出，由連鎖便利超商進駐，即日起試營運，將於7月1日起正式開幕，並配合苗栗站車班，營業時間為早上6點到晚間11點。 （記者彭健禮攝）

苗栗火車站東站一樓的舊候車大廳空間，經台灣鐵路公司招商標出，由連鎖便利超商進駐，即日起試營運，將於7月1日起正式開幕，並配合苗栗站車班，營業時間為早上6點到晚間11點。 （記者彭健禮攝）

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