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    天使輪殘油堵漏具成效 港務公司：海象轉好立即抽油

    西子灣岸際未發現油污。（台灣港務公司提供）

    西子灣岸際未發現油污。（台灣港務公司提供）

    2023/08/07 20:11

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕接連颱風影響天使輪沉船善後進度，海象不佳，連續5天水上、水下作業不同程度停擺，好消息是天使輪殘油堵漏具成效，台灣港務公司今天表示，海象轉好立即執行抽油作業，早日解除危機。

    港務公司執行副總經理王錦榮坐鎮應變指揮中心，會中決議海氣象好轉後，優先處理鳳鼻頭漁港港外1只沉沒貨櫃（水深約14米）與二港口6只沉沒貨櫃（水深逾22米）；另調派測量船依序搜尋南星灣、小琉球、中芸漁港沿岸、大鵬灣及鹽埔漁港港內周遭水域。

    今天岸際觀測點、海巡署各岸巡隊艦艇巡視，均無發現油污，僅海保署調派的「麥寮海洋號」及海事工程公司出動無人機，發現沉船處周邊有少量薄油膜。港務公司及海事工程公司將於明天海象許可下，派潛水人員主動強化封堵沉船可能的滲油點，同時進行平台船下錨佈標與水下抽油前置作業，並適時調派除油船隻戒護，佈放攔油索及吸油棉以清除海面油花及隨時待命清污。

    台灣港務公司指出，高雄港外海今天海氣象風速達4級，平均浪高亦達1.5米以上，不適合各類型工作船舶出海執勤，將視明天海象允許時，立即執行除油佈標、後續殘油抽除及側掃等處理作業，期望於最短時間內完成抽油作業，早日解除油污污染海域危機。

    南星灣未發現油污。（台灣港務公司提供）

    南星灣未發現油污。（台灣港務公司提供）

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