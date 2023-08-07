台南天台五公寺濟世宮點名「2生肖」 下半年易出事

台南市天台五公寺濟世宮罕見首度降乩提醒：「下半年生肖屬狗、豬要特別注意！」（圖擷取自天台五公寺濟世宮臉書）

2023/08/07 21:54

〔記者王姝琇／台南報導〕倒數一周鬼門即將開啟，也是癸卯黑兔年下半年的開始。台南天台五公寺濟世宮40多年來為信眾「辦事」解惑，首度罕見降乩提醒「下半年生肖屬狗、豬要特別注意！」

天台五公寺濟世宮主祀濟公活佛等神尊，香火鼎盛。每個月僅只一次降乩為信眾「辦事」解惑，欲求事業、健康，「內行」的信徒都會把握每月一次的機會，近期濟世宮在臉書官網貼文寫道：「開基主公提醒大家，下半年生肖屬狗、豬要特別注意！精、氣、神三樣請務必顧及，凡事要注意，請小心再小心；請注意再注意。」引起民眾的關注。

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宮主潘文仲表示，這是40多年來首次遇到開基主公特別點名「生肖」狗、豬要特別注意，過去都只是問事解惑，或者是提點注意哪方面的情形，此次卻出現特殊狀況，廟方人員也覺得很特別；進一步詢問，更強調務必顧及「精、氣、神」。

潘文仲說明，熬夜或過勞等容易導致精神不濟，或專注力不集中等情形，開基主公更提點這2者生肖，精神不好特別容易出事；精氣神表現出個人的氣色和身體狀況，當處在好的狀況時，不容易累、看起來氣色好、精神也很平和；保持精足、氣充、神全才能避免招引災禍。此外，做任何事提早5至10分鐘，能避免慌亂出錯或出意外。

農曆7月份即將到來，許多平日有在辦事服務信眾的宮廟，7月份也都會暫停。加上今年適逢癸卯黑兔年屬於「歹年冬」，許多警示紛紛在7月份到來之前出爐。潘文仲說，宗教信仰能撫慰人心，也屬個人行為，信與不信都有人在，神明特別提前警示也盼讓眾人知道，相信每個警示都是善念的存在！

台南市天台五公寺濟世宮罕見首度降乩提醒：「下半年生肖屬狗、豬要特別注意！」（圖擷取自天台五公寺濟世宮臉書）

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