為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南天台五公寺濟世宮點名「2生肖」 下半年易出事

    台南市天台五公寺濟世宮罕見首度降乩提醒：「下半年生肖屬狗、豬要特別注意！」（圖擷取自天台五公寺濟世宮臉書）

    台南市天台五公寺濟世宮罕見首度降乩提醒：「下半年生肖屬狗、豬要特別注意！」（圖擷取自天台五公寺濟世宮臉書）

    2023/08/07 21:54

    〔記者王姝琇／台南報導〕倒數一周鬼門即將開啟，也是癸卯黑兔年下半年的開始。台南天台五公寺濟世宮40多年來為信眾「辦事」解惑，首度罕見降乩提醒「下半年生肖屬狗、豬要特別注意！」

    天台五公寺濟世宮主祀濟公活佛等神尊，香火鼎盛。每個月僅只一次降乩為信眾「辦事」解惑，欲求事業、健康，「內行」的信徒都會把握每月一次的機會，近期濟世宮在臉書官網貼文寫道：「開基主公提醒大家，下半年生肖屬狗、豬要特別注意！精、氣、神三樣請務必顧及，凡事要注意，請小心再小心；請注意再注意。」引起民眾的關注。

    宮主潘文仲表示，這是40多年來首次遇到開基主公特別點名「生肖」狗、豬要特別注意，過去都只是問事解惑，或者是提點注意哪方面的情形，此次卻出現特殊狀況，廟方人員也覺得很特別；進一步詢問，更強調務必顧及「精、氣、神」。

    潘文仲說明，熬夜或過勞等容易導致精神不濟，或專注力不集中等情形，開基主公更提點這2者生肖，精神不好特別容易出事；精氣神表現出個人的氣色和身體狀況，當處在好的狀況時，不容易累、看起來氣色好、精神也很平和；保持精足、氣充、神全才能避免招引災禍。此外，做任何事提早5至10分鐘，能避免慌亂出錯或出意外。

    農曆7月份即將到來，許多平日有在辦事服務信眾的宮廟，7月份也都會暫停。加上今年適逢癸卯黑兔年屬於「歹年冬」，許多警示紛紛在7月份到來之前出爐。潘文仲說，宗教信仰能撫慰人心，也屬個人行為，信與不信都有人在，神明特別提前警示也盼讓眾人知道，相信每個警示都是善念的存在！

    台南市天台五公寺濟世宮罕見首度降乩提醒：「下半年生肖屬狗、豬要特別注意！」（圖擷取自天台五公寺濟世宮臉書）

    台南市天台五公寺濟世宮罕見首度降乩提醒：「下半年生肖屬狗、豬要特別注意！」（圖擷取自天台五公寺濟世宮臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黑兔年鬼門開在即 廖大乙︰4生肖趨吉避凶、4水果不上供桌
    2023/08/02 09:52

    黑兔年鬼門開在即 廖大乙︰4生肖趨吉避凶、4水果不上供桌
    夏靖庭曝鬼門開出生！通靈滿足「鬼家人」胃口
    2023/07/12 19:50

    夏靖庭曝鬼門開出生！通靈滿足「鬼家人」胃口

    最強機能褲　讓「健康」不再是口號
    小暑、大暑加鬼月到來 廖大乙：2生肖小心「抓交替」
    2023/07/04 07:06

    小暑、大暑加鬼月到來 廖大乙：2生肖小心「抓交替」

    「爸」氣宣言 醫師：穿的PRP護膝才有效
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播