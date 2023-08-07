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    高雄大雷雨！ 14區達大雨等級 日累積雨量仁武區最高

    高雄市今天上午雷雨傾盆，左營區民族一路與榮佑路交叉口積水半個輪胎。（讀者提供、擷取自氣象局；本報合成）

    高雄市今天上午雷雨傾盆，左營區民族一路與榮佑路交叉口積水半個輪胎。（讀者提供、擷取自氣象局；本報合成）

    2023/08/07 19:34

    首次上稿10:51
    更新時間19:34

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今（7日）上午受到西南風與海陸風輻合影響下起大雷雨，鳳山等多區時雨量達大雨等級，前鎮區成功二路等部分地區因雨勢過大宣洩不及已出現積淹水。

    氣象局今對高雄市發布豪雨特報，市府今成立0807豪雨應變中心擴大三級開設，由水利局緊急應變小組進駐水情中心，各單位加強戒備並至EMIC通報災情。

    市府根據氣象局資料，高雄今14區達大雨等級，日累積雨量以仁武區138·5毫米最大，時雨量以左營區71毫米最大，其次為鳳山區64·5毫米。

    水利署發布淹水警戒，左營區民族一路與榮佑路口積水半個輪胎、鳳山區鳳頂路積淹水20公分、鼓山區博愛三路及前鎮區成功二路積淹水10多公分等，均因雨勢過大宣洩不及，道路出現積淹水，雨勢趨緩後退水。

    鳳山區光復、澄清路一帶因地勢低窪，過去飽受淹水之苦，忠義里長李朝清、忠孝里長蔡美雪與立委許智傑爭取滯洪池，水利局完成青年公園及府前滯洪池，今鳳山區下起強降雨，李朝清冒雨巡視里內道路，確認滯洪池發揮效果，改善過去淹水熱區狀況。

    高雄市今天上午雷雨傾盆，左營區民族一路與榮佑路交叉口積水半個輪胎。（讀者提供）

    高雄市今天上午雷雨傾盆，左營區民族一路與榮佑路交叉口積水半個輪胎。（讀者提供）

    高雄市府前滯洪池。（記者陳文嬋攝）

    高雄市府前滯洪池。（記者陳文嬋攝）

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