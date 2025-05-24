為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哈佛大學6800外籍生鬆口氣！法官裁定川普禁令暫緩實施

    美國川普政府撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，但聯邦法官裁定暫緩實施。哈佛校園示意圖。（路透）

    美國川普政府撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，但聯邦法官裁定暫緩實施。哈佛校園示意圖。（路透）

    2025/05/24 10:59

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府指控哈佛大學允許「反美、支持恐怖份子的煽動者」攻擊猶太學生，並與中國共產黨合作，22日撤銷哈佛招收國際學生的資格，大約6800名外籍生面臨被迫離開的困境。不過，聯邦法官伯勒斯（Allison Burroughs）23日裁定川普針對哈佛的禁令暫緩實施。

    據《美聯社》報導，哈佛大學在遭遇危機後提起訴訟，指稱川普政府此舉已違反美國憲法第一修正案，「當局大筆一揮就試圖抹去哈佛大學4分之1的學生，這些國際學生為哈佛大學及其使命做出了重大貢獻，若是沒有國際學生，哈佛就不再是哈佛。」

    在川普禁令下，哈佛大學甘迺迪學院等研究生學院受到最大衝擊，畢竟甘迺迪學院約有2分之1都是外籍生，另外，哈佛商學院也有3分之1是國際學生，除了會影響到目前就讀的學子之外，也會讓夏季、秋季預計入學的留學生無處可去。

    哈佛大學指出，若川普禁令真的實施，那麼按照聯邦政府現行規定，校方至少在未來2個學年無法接收新的外籍生。波士頓聯邦法院法官伯勒斯，23日裁定暫緩剝奪哈佛招收國際學生的命令，後續結果如何仍有待川普政府和哈佛在法庭上一較高下。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播