哈佛大學6800外籍生鬆口氣！法官裁定川普禁令暫緩實施

美國川普政府撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，但聯邦法官裁定暫緩實施。哈佛校園示意圖。（路透）

2025/05/24 10:59

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府指控哈佛大學允許「反美、支持恐怖份子的煽動者」攻擊猶太學生，並與中國共產黨合作，22日撤銷哈佛招收國際學生的資格，大約6800名外籍生面臨被迫離開的困境。不過，聯邦法官伯勒斯（Allison Burroughs）23日裁定川普針對哈佛的禁令暫緩實施。

據《美聯社》報導，哈佛大學在遭遇危機後提起訴訟，指稱川普政府此舉已違反美國憲法第一修正案，「當局大筆一揮就試圖抹去哈佛大學4分之1的學生，這些國際學生為哈佛大學及其使命做出了重大貢獻，若是沒有國際學生，哈佛就不再是哈佛。」

請繼續往下閱讀...

在川普禁令下，哈佛大學甘迺迪學院等研究生學院受到最大衝擊，畢竟甘迺迪學院約有2分之1都是外籍生，另外，哈佛商學院也有3分之1是國際學生，除了會影響到目前就讀的學子之外，也會讓夏季、秋季預計入學的留學生無處可去。

哈佛大學指出，若川普禁令真的實施，那麼按照聯邦政府現行規定，校方至少在未來2個學年無法接收新的外籍生。波士頓聯邦法院法官伯勒斯，23日裁定暫緩剝奪哈佛招收國際學生的命令，後續結果如何仍有待川普政府和哈佛在法庭上一較高下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法