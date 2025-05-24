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    台北101地下停車場濺血！女騎士催油門示意讓道竟遭男捅5刀

    葉女被救護人員送往醫院救治。（記者邱俊福翻攝）

    葉女被救護人員送往醫院救治。（記者邱俊福翻攝）

    2025/05/24 12:04

    〔記者邱俊福／台北報導〕台北101大樓地下停車場發生一起持刀捅人暴力事件，1名葉姓女子21日下午騎機車進入大樓地下停車場欲停放時，見前方有機車停在引道中間便催了2下油門，示意對方離開，不料此舉卻引發對方蔡姓男子不滿，掏出1把隨身瑞士刀往葉女左背連捅5刀，所幸緊急送醫救治，並無大礙；北市警信義分局三張犁派出所據報到場將蔡男逮捕，依傷害罪嫌送辦。

    警方調查，21日下午2時許，本身情緒控管不佳的24歲蔡男因心情不好，母親便騎機車載他到台北101欲逛街紓壓，但母子2人騎機車進入大樓地下機車停車場時，可能因聊天，停在機車引道中間，擋到後方進入停車場的機車行進路線。

    此時，26歲葉女剛好騎進停車場準備停放機車上班，見有機車停在引道中間，擋住去路，便催了2下油門，示意對方離開，蔡男的母親聽到機車催油聲音後，立即騎車離開，但被載的蔡男卻因此不滿下車找葉女理論。

    據葉女表達，當時她沒說什麼話，蔡男左手抓她左手，右手從右方褲袋掏出1把瑞士刀，接著就往她左背捅刀濺血。案發時，大樓保全聽到呼救聲上前制止，轄區警方據報也派員趕抵，除將受傷葉女緊急送醫救治，也將行兇的蔡男逮捕；警詢時，蔡男則表達是因葉女惡言相向才動手。

    事後，受害的葉女相當無奈，在社群網站PO出圖文，直言「上班下地下室…被人拿瑞士刀打了6下，總共捅了4刀，深度4公分，我只是想準時上個班…搞得我沒辦法工作」，也引發網友討論。

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