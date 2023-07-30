為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風期間到自動櫃員機存款遇上故障吃錢 民眾氣到喊解約

    杜蘇芮颱風造成銀行自動櫃員機故障吃錢。（記者葉永騫攝）

    杜蘇芮颱風造成銀行自動櫃員機故障吃錢。（記者葉永騫攝）

    2023/07/30 18:12

    〔記者葉永騫／屏東報導〕颱風時存提款可要多加小心！屏東市一名藍姓民眾颱風期間到廣東路一家銀行自動櫃員機存款，沒想到發生故障，錢竟被吃掉？讓男子當場驚呆了，打電話給銀行客服沒用，報警也無法處理，搞了2個多小時也沒搞定，銀行還答覆明天銀行開門再來補登錄，讓男子氣炸了，揚言要和這家銀行解約不再往來。

    藍姓民眾表示，杜蘇芮颱風來襲時屏東縣放颱風假，由於家人需要用錢，他於是到屏東市廣東路一家銀行的自動櫃員機存款5萬元到家人特定的帳號，沒想到錢存進去了，在螢幕上卻沒有顯示，收據也沒有，突然故障就將錢吃掉了，他急的打電話向銀行通報，但是銀行的處理人員不夠專業，拖了1個小時處理不好，於是他向警方報案，由於怕離開現場錢就拿不回來了，只能在該處等待，所幸現場也有一名女子目睹經過願意協助作證，等到員警到場後報案，但警方也無法處理，他只好不斷的打銀行其他電話反映，整個過程花了2個多小時，讓他覺得相當的疲累。

    最後銀行的副理回電給藍姓民眾，表明因為颱風假及假日無法修理，自動櫃員機故障，已貼上暫停服務的告示，請藍姓民眾明天再到銀行補登錄。藍姓民眾因遇到問題遲遲無法獲得解決相當生氣，揚言要和這家銀行解約，以後不再往來，也提醒其他民眾颱風時存提款都要特別的注意。

    颱風期間有銀行自動櫃員機故障。（記者葉永騫攝）

    颱風期間有銀行自動櫃員機故障。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    颱風過後環境整備不及 藤枝森林遊樂區延至8/1開園
    2023/07/30 18:03

    颱風過後環境整備不及 藤枝森林遊樂區延至8/1開園
    澎湖箱網養殖風災損失慘重 中秋牡蠣估漲價3成
    2023/07/30 17:46

    澎湖箱網養殖風災損失慘重 中秋牡蠣估漲價3成

    失智症前兆勿輕忽 腦部保養就靠他！
    杜蘇芮颱風回馬槍肆虐 嘉義養殖牡蠣損失恐破億元
    2023/07/30 17:03

    杜蘇芮颱風回馬槍肆虐 嘉義養殖牡蠣損失恐破億元
    颱風遠離！雨停、日照、瓜裂了 台南農民損失慘重
    2023/07/30 14:50

    颱風遠離！雨停、日照、瓜裂了 台南農民損失慘重

    樂淇聲淚俱下 郭辦處理方式為重點
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播