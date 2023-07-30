颱風期間到自動櫃員機存款遇上故障吃錢 民眾氣到喊解約

杜蘇芮颱風造成銀行自動櫃員機故障吃錢。（記者葉永騫攝）

2023/07/30 18:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕颱風時存提款可要多加小心！屏東市一名藍姓民眾颱風期間到廣東路一家銀行自動櫃員機存款，沒想到發生故障，錢竟被吃掉？讓男子當場驚呆了，打電話給銀行客服沒用，報警也無法處理，搞了2個多小時也沒搞定，銀行還答覆明天銀行開門再來補登錄，讓男子氣炸了，揚言要和這家銀行解約不再往來。

藍姓民眾表示，杜蘇芮颱風來襲時屏東縣放颱風假，由於家人需要用錢，他於是到屏東市廣東路一家銀行的自動櫃員機存款5萬元到家人特定的帳號，沒想到錢存進去了，在螢幕上卻沒有顯示，收據也沒有，突然故障就將錢吃掉了，他急的打電話向銀行通報，但是銀行的處理人員不夠專業，拖了1個小時處理不好，於是他向警方報案，由於怕離開現場錢就拿不回來了，只能在該處等待，所幸現場也有一名女子目睹經過願意協助作證，等到員警到場後報案，但警方也無法處理，他只好不斷的打銀行其他電話反映，整個過程花了2個多小時，讓他覺得相當的疲累。

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最後銀行的副理回電給藍姓民眾，表明因為颱風假及假日無法修理，自動櫃員機故障，已貼上暫停服務的告示，請藍姓民眾明天再到銀行補登錄。藍姓民眾因遇到問題遲遲無法獲得解決相當生氣，揚言要和這家銀行解約，以後不再往來，也提醒其他民眾颱風時存提款都要特別的注意。

颱風期間有銀行自動櫃員機故障。（記者葉永騫攝）

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