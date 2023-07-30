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    高雄本土登革熱颱風後又升溫 新增2確診累計30例

    高雄本土登革熱颱風後又升溫+2，全市共30例確診病例，衞生局加強清消。（市府提供）

    高雄本土登革熱颱風後又升溫+2，全市共30例確診病例，衞生局加強清消。（市府提供）

    2023/07/30 17:39

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市今天傍晚公布新增本土登革熱確診個案2例，全市累計30例，第一例為居住旗津區10多歲男性，經疫調7月28日起出現發燒症狀，當日就醫抽血檢驗NS1快篩陽性並通報，平時活動地以住家、學校、補習班為主，與旗津區前一案（本土案26）的活動足跡有地緣性關係。

    另一例為居住左營區70多歲女性，經疫調7月27日起出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、骨頭痛、食慾不振、頭暈症狀，29日前往醫院就醫，經醫師採血檢驗NS1快篩陽性並通報。平時活動地以住家、壽山國家自然公園登山步道為主。經檢驗結果PCR陽性、血清型分別為第一型、第二型，前述二案業經擴大採檢共計209人，包含社區民眾153人、登山遊客50人，並未檢出異常個案。

    衛生局針對壽山國家自然公園步道沿途進行孳生源調查，發現多處白線斑蚊孳生源，經現場採集檢驗並未檢出帶有登革熱病毒，衛生局已於今天進行該步道的蘇力菌生物防治噴灑作業。

    衛生局強調，蘇力菌會產生具有專一性殺蟲效果的結晶毒蛋白，對目標昆蟲外的生物無害，具有安全、無殘毒，請國家自然公園管理處已進行環境整頓作業，提醒民眾登山或戶外活動時，務必做好防蚊措施，請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。

    高雄本土登革熱颱風後又升溫+2，全市共30例確診病例，衞生局加強清消。（市府提供）

    高雄本土登革熱颱風後又升溫+2，全市共30例確診病例，衞生局加強清消。（市府提供）

    高雄本土登革熱颱風後又升溫+2，全市共30例確診病例，衞生局加強清消。（市府提供）

    高雄本土登革熱颱風後又升溫+2，全市共30例確診病例，衞生局加強清消。（市府提供）

    高雄本土登革熱颱風後又升溫+2，全市共30例確診病例，衞生局加強清消。（市府提供）

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