助國軍弟兄「大戰登革熱」 台南開基玉皇宮捐5萬加菜金

北區開基玉皇宮主委涂大松今日捐贈5萬元加菜金，感謝國軍化學兵為登革熱防疫貢獻心力。（南市衛生局提供）

2023/07/30 17:34

〔記者王姝琇／台南報導〕台南本土登革熱今天新增27例，累計達668例。有感於國軍化學兵弟兄們為台南市登革熱防疫的無私奉獻，北區開基玉皇宮主委涂大松今日捐贈5萬元加菜金，並偕同防治中心主任蘇世斌、北區區長李皇興共同至北區化學防治現場為辛苦的國軍弟兄加油打氣。

台南今天新增27例本土登革熱個案，包括永康區10例、東區及安南區各7例、北區2例、仁德區1例；23例是由診所或醫院通報確診，4例由防治中心採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。

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依氣象局資料顯示，杜蘇芮颱風遠離後，卡努颱風接續而來，市長黃偉哲強調，據以往經驗，颱風後1到2周病媒蚊指數都會急遽上升，這2天非常感謝國軍弟兄、市府團隊及社區環保志工們通力合作，排除颱風造成的災害之際，並落實化學防治及動員孳清。他說，防治登革熱的重中之重就是「孳清、孳清，再孳清」，才能避免疫情持續擴散蔓延。

蘇世斌表示，今年流行的第一型登革病毒雖症狀較輕微，但仍要提醒過去曾感染過登革熱的市民要特別注意防蚊措施，臨床上重複感染不同型別登革病毒，可能引發不同程度之免疫反應，嚴重者死亡率可高達20%，民眾切勿輕忽。

國軍化學兵群今天前往北區公園里針對里內約400戶進行全面性噴藥，希望將該里病媒蚊一網打盡。涂大松表示，防疫如作戰，感謝國軍39化學兵群犧牲假期為防疫貢獻心力。由於感染登革熱也有可能會喪命，因此也再次呼籲市民和各宮廟都能配合防治。

國軍化學兵持續協助台南市進行化學防治作業。（南市衛生局提供）

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