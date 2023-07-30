台東日出之城街舞賽全國121人對決 高雄黃禹豪2連霸

KEEP DANCE STUDIO日出之城 Freestyle Battle Vol.7街舞大賽，由來自高雄黃禹豪（右2）奪冠。（記者黃明堂翻攝）

2023/07/30 13:49

〔記者黃明堂／台東報導〕KEEP DANCE STUDIO日出之城 Freestyle Battle Vol.7街舞大賽，昨天晚間在台東市南京路市民廣場舉辦，共計121位來自全國各地年輕舞者頂尖對決，由來自高雄黃禹豪舞藝超群2連霸奪冠，台東在地子弟Acai獲亞軍，縣長饒慶鈴也受邀感受現場熱情，並表示縣府會建立與青年溝通交流平台，傾聽青年想法與建言，讓街舞、極限運動在台東深耕。

KEEP DANCE STUDIO日出之城 Freestyle Battle Vol.7街舞大賽於29日下午4點熱力展開，121位報名參賽選手第一階段每人每ROUND 45秒海選取32強，隨後經5輪海選、對決後，由黃禹豪奪冠。

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KEEP DANCE STUDIO是2016年蔡仁豪所成立的台東街舞教室，致力於帶動地方舞蹈文化。習舞、教舞多年的蔡仁豪想為台東舉辦在地舞蹈比賽，讓台東青年有機會與外縣市舞者觀摩交流，街舞比賽有專業評審老師、DJ以及攝影師，蔡仁豪期望以舞蹈比賽在台東搭建交流舞蹈平台，讓學舞的台東子弟，彼此欣賞學習。

縣長饒慶鈴表示，蔡仁豪兄弟參加法國街舞盛事Next Urban Legend奪得佳績，為台東之光，KEEP DANCE STUDIO今年邁入第7屆，從第1屆就大力支持，擔任議長時也曾舉辦街舞盃街賽，今天看到不少熟面孔及新夥伴，希望明年大家相互邀約志同道合的舞者，把規模再擴大。

KEEP DANCE STUDIO日出之城 Freestyle Battle Vol.7街舞大賽，昨天晚間在台東市南京路市民廣場舉辦。（記者黃明堂翻攝）

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