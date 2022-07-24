被縣長耽誤的街舞咖！ 潘孟安熱舞高中生嗨翻

屏東縣長潘孟安上台和學生同舞，動作有時雖然跟不上，但誠意十足，學生叫好。（記者羅欣貞攝）

2022/07/24 20:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2022「Rouser x Get It Up」屏東街舞祭23日、24日在屏東縣立體育館大草皮強勢登場，活動除吸引全台200組參賽者報名的Battle大賽外，更結合屏東高中、屏東女中、大同高中、屏榮高中、陸興高中、屏東高工、潮州高中、東港高中等8所高中、職成果發表演出，一連兩天不間斷的熱力活動，一路嗨翻南國的夏天。

屏東縣長潘孟安今天（24日）在活動結束前，特別到場感受青少年舞力全開、青春活力的演出，還在學生們邀請下，和學生們一同跳起超洗腦舞曲韓裔女歌手Jessi的「ZOOM」，雖然有時同手同腳，有時跟不上年輕人的舞步，他還是賣力演出超過1分鐘，台下學生不時尖叫、拍手，偶爾發出笑聲，表演一結束，全場爆以熱烈掌聲與喝采，還有人說「縣長阿伯跳得很到位」。

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潘孟安說，每年都很期待參與孩子們的街舞活動，跟著節拍身體也不自覺地動起來，屏東這幾年致力於推動全民跳街舞，除了青少年熱舞社團外，也有兒童街舞及銀閃閃街舞團，突破大家對街舞的既定印象，也期待青少年可以繼續為屏東的街舞帶來不同的樣貌。

屏東縣政府社會處青少年中心自2014年開館以來，與青少年合作舉辦了多年的舞蹈性質活動，無論是「Rouser－屏東高校聯合舞展」或是「Get It Up高中職街舞Battle大賽」，都是行之有年，培力的孩子也致力於回饋社會，並將自身經驗分享給學弟妹；今年兩大活動史無前例攜手舉辦，並取名2022「Rouser x Get It Up」屏東街舞祭，兩股龐大的能量碰撞在一起，讓熱愛舞蹈的青少年有更盛大的舞台表現自我，也讓民眾感受更震撼、更豐富的活動內容，體驗街舞不同的樣貌。

Get It Up高中職街舞Battle大賽總召陳子權表示，從參與活動的高中生，到現在成為一個孩子的爸爸，街舞對他來說一直是很特別的存在，謝謝縣府提供這樣一個舞台，讓我們可以盡力揮灑青春，也希望我能繼續把經驗傳承給學弟妹，讓屏東成為南台灣街舞基地。

屏東縣潘孟安和學生同舞。（記者羅欣貞攝）

屏東街舞祭從8年前就舉辦，今年約千人參加。（記者羅欣貞攝）

舞林高手飆舞。（記者羅欣貞攝）

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