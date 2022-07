被縣長耽誤的街舞咖！ 潘孟安熱舞高中生嗨翻

屏東縣長潘孟安上台和學生同舞,動作有時雖然跟不上,但誠意十足,學生叫好。(記者羅欣貞攝)

2022/07/24 20:19

〔記者羅欣貞/屏東報導〕2022「Rouser x Get It Up」屏東街舞祭23日、24日在屏東縣立體育館大草皮強勢登場,活動除吸引全台200組參賽者報名的Battle大賽外,更結合屏東高中、屏東女中、大同高中、屏榮高中、陸興高中、屏東高工、潮州高中、東港高中等8所高中、職成果發表演出,一連兩天不間斷的熱力活動,一路嗨翻南國的夏天。

屏東縣長潘孟安今天(24日)在活動結束前,特別到場感受青少年舞力全開、青春活力的演出,還在學生們邀請下,和學生們一同跳起超洗腦舞曲韓裔女歌手Jessi的「ZOOM」,雖然有時同手同腳,有時跟不上年輕人的舞步,他還是賣力演出超過1分鐘,台下學生不時尖叫、拍手,偶爾發出笑聲,表演一結束,全場爆以熱烈掌聲與喝采,還有人說「縣長阿伯跳得很到位」。

潘孟安說,每年都很期待參與孩子們的街舞活動,跟著節拍身體也不自覺地動起來,屏東這幾年致力於推動全民跳街舞,除了青少年熱舞社團外,也有兒童街舞及銀閃閃街舞團,突破大家對街舞的既定印象,也期待青少年可以繼續為屏東的街舞帶來不同的樣貌。

屏東縣政府社會處青少年中心自2014年開館以來,與青少年合作舉辦了多年的舞蹈性質活動,無論是「Rouser-屏東高校聯合舞展」或是「Get It Up高中職街舞Battle大賽」,都是行之有年,培力的孩子也致力於回饋社會,並將自身經驗分享給學弟妹;今年兩大活動史無前例攜手舉辦,並取名2022「Rouser x Get It Up」屏東街舞祭,兩股龐大的能量碰撞在一起,讓熱愛舞蹈的青少年有更盛大的舞台表現自我,也讓民眾感受更震撼、更豐富的活動內容,體驗街舞不同的樣貌。

Get It Up高中職街舞Battle大賽總召陳子權表示,從參與活動的高中生,到現在成為一個孩子的爸爸,街舞對他來說一直是很特別的存在,謝謝縣府提供這樣一個舞台,讓我們可以盡力揮灑青春,也希望我能繼續把經驗傳承給學弟妹,讓屏東成為南台灣街舞基地。

屏東縣潘孟安和學生同舞。(記者羅欣貞攝)

屏東街舞祭從8年前就舉辦,今年約千人參加。(記者羅欣貞攝)

舞林高手飆舞。(記者羅欣貞攝)

