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    百名高校生挑戰一鏡到底 16校跳街舞展現嘉義之美

    嘉義市文化局攜手嘉義市體育會，拍攝「嘉義街舞高校」一鏡到底影片，片中高校學生舞動青春、魅力十足。（嘉義市體育會提供）

    嘉義市文化局攜手嘉義市體育會，拍攝「嘉義街舞高校」一鏡到底影片，片中高校學生舞動青春、魅力十足。（嘉義市體育會提供）

    2022/01/14 13:59

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府文化局攜手嘉義市體育會，號召嘉義縣市16所高中職校、民間舞團等街舞好手，以一鏡到底手法拍攝「嘉義街舞高校」影片，今天在嘉義市政府首映，片中營造街舞讓年輕人走向正途、提升自信，並透過影片呈現嘉義市立美術館、嘉義舊菸葉廠及嘉義文化創意產業園區建築之美，藉此讓全國看見嘉義，十分激勵人心。

    嘉義市副市長陳淑慧、市文化局長盧怡君、市教育處長林立生、嘉義市體育會理事長孫貫志、嘉義市議員黃露慧及陳家平等人今出席首映會，替年輕人喝采。

    陳淑慧表示，嘉義市體育會2019年封街文化路拍攝一鏡到底街舞影片，此次再集結高校、民間團體超過100多名舞者參與表演，協助行銷嘉市景點；今年在中國杭州舉辦的亞運，以及2024年巴黎奧運都加入「霹靂舞」項目，為培育在地街舞人才，去年舉辦2021街舞基地培訓活動，今年8月還將舉行大型「街舞首都」活動，希望營造良好的街舞環境。

    市文化局長盧怡君說，2019年起陸續舉辦街舞比賽、街舞基地培訓以及工作坊等活動，未來也會持續舉辦街舞賽事跟培訓活動，營造良好的街舞環境。

    嘉市體育會理事長孫貫志表示，以前都認為跳舞的孩子會變壞，此次透過劇情安排，希望扭轉社會對街舞的刻板印象，並創造舞台給年輕人發揮，而2019年第一次拍攝一鏡到底街舞影片時，也帶動片中文化路觀光人潮，希望「嘉義街舞高校」再次帶動地方觀光發展。

    嘉義市體育會街舞委員會副主委、「築夢者」舞團團長田晉瑜表示，疫情期間民眾減少出門，但透過影片可以讓人接觸街舞、愛上街舞，有助增加並培訓街舞人才；近年舞者在國際賽事表現都很亮眼，尤其今年亞運，嘉義選手雖然不多，但幾乎百分百入選國手，三月將進國訓中心受訓，對亞運奪牌很有信心。

    嘉義縣市16所高校及民間舞團透過影片展現街舞魅力，今學校代表出席首映會，「築夢者」團長哈利田晉瑜秀舞技。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣市16所高校及民間舞團透過影片展現街舞魅力，今學校代表出席首映會，「築夢者」團長哈利田晉瑜秀舞技。（記者王善嬿攝）

    「嘉義街舞高校」影片首映，今高校舞者表演，展現青春活力。（記者王善嬿攝）

    「嘉義街舞高校」影片首映，今高校舞者表演，展現青春活力。（記者王善嬿攝）

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