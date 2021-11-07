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    首頁　>　社會

    讓青年放電！警察辦街舞大賽 萌孩搶當「波麗士」

    年輕的高中學子在舞台動感熱舞，充滿魅力與活力。（記者魏瑾筠攝）

    年輕的高中學子在舞台動感熱舞，充滿魅力與活力。（記者魏瑾筠攝）

    2021/11/07 18:45

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為支持青少年從事正當休閒活動，桃園市政府警察局蘆竹分局今在蘆竹區台茂購物中心舉辦「勢『蘆』破『竹』街舞大賽」，吸引25組、296名高中學子報名參加，活動開始前還有「樂天女孩」到場熱舞，將氣氛炒到最高點，現場另有犯罪預防、小小警察體驗營等警政宣導活動，吸引許多小朋友換上小警察制服，體驗當「波麗士大人」的樣子，模樣相當可愛。

    桃園市蘆竹警分局長陳清華表示，這次活動讓熱愛跳舞的學子有個發揮舞台，現場還結合反詐騙、反毒、交通安全、婦幼安全及消防安全等宣導攤位，並設計警民互動小遊戲，盼以寓教於樂方式，針對時下各易受犯罪的類別及警政安全等議題加強宣導。

    警方表示，此次比賽除吸引桃園市高中、職學生報名參加，也有台北市、新北市及新竹縣、市學生共襄盛舉，其中，台北市女生第一志願、市立第一女子高級中學也有報名參加，充分展現青少年興趣與課業兼備的活力，除從事正當休閒活動，也同時兼顧學業、充實自我。

    警方說，鑒於犯罪手法日益更新、詐騙事件層出不窮，分局也於Facebook（臉書）社群設立粉絲專頁，定期更新詐騙手法及如何防制遭受詐騙等各類犯罪預防重要知識，邀請民眾關注，一同打擊犯罪。

    小朋友穿上警察制服，體驗當「波麗士大人」的樣子，相當可愛。（記者魏瑾筠攝）

    小朋友穿上警察制服，體驗當「波麗士大人」的樣子，相當可愛。（記者魏瑾筠攝）

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