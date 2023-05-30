通勤月票7月上路！台中299吃到飽納YouBike 交通局研擬增站點

台中YouBike使用累計破7千萬人次，民眾使用意願高，交通局研擬plus計畫增站點。（市府提供）

2023/05/30 18:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕因應通勤月票7月上路，台中市民限定299吃到飽納YouBike，可能會再刺激使用需求，台中市交通局長葉昭甫指出，台中公共自行車租賃騎乘人數快速成長，到5月下旬累積已達7千多萬人次騎乘，單月最高更達159萬人次騎乘，等於每天有近5萬人次的使用量，民眾使用意願超出預期，將以追加預算等方式研擬「plus版」增點規劃，滿足更多需求。

台中市長盧秀燕指出，過去4年台中市為改善空污並推廣節能減碳，積極推動「iBike倍增計畫」，在她上任前，台中市原只有325站公共自行車租賃站點，她設定4年內增加約1千站，將系統升級為YouBike 2.0，目前站點大約已設到1300站，其中還有電輔車，台中市不但數量站點倍增，前半小時更免費，鼓勵民眾騎乘，多重政策推動下，累計使用人次破7千萬，為配合自行車政策，市府持續優化自行車路線，多元的自行車路線大約吸引1千萬名遊客來訪，創造約206億元觀光產值，顯現iBike提供通勤通學，同時也帶動觀光經濟效益。

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交通局長葉昭甫指出，市府推動「ibike倍增計畫」原是規劃7年期程，編列5億元預算，將站點數從原有325站，增加1千站達1329站，並投入萬部公共自行車輛供民眾使用，預算2021年獲議會通過推動，因站點數較原有3倍增，為提升使用意願，以捷運站、台鐵、商圈附近為優先佈建地點，原本規劃增設千站須花3、4年佈建成，結果佈點策略奏效，加上民眾使用熱度配合，山、海、屯區等地方要求建點多，今年可望達標，不到2年就佈建千站。

葉昭甫指出，因站點多借還車便利，提升使用意願，不少民眾運用在通學、通勤或短程移動，累計到今年5月已有逾7千萬人次騎乘量，單月最高使用量達159萬人次，日平均有5萬人次使用。

葉昭甫指出，原本「ibike倍增計畫」增設千站達標後，暫未規劃再增設站點，但考量台中市7月1日將推出，全國最優惠的市民限定299元通勤月票定期票，也包括公共自行車租賃，因此將研擬「ibike增建plus版計畫」，著手再研議增設站點數及投放車輛數，會在今年以追加預算等方式推動，鼓勵更多人在城市內使用綠色運輸移動工具，達成節能減碳效益。

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