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    中市iBike倍增計畫 8個月增設698站

    台中市iBike倍增計劃3年1千站，目前已增設698站，既有1.0站位已全數與2.0共站。（記者蘇金鳳攝）

    台中市iBike倍增計劃3年1千站，目前已增設698站，既有1.0站位已全數與2.0共站。（記者蘇金鳳攝）

    2021/09/01 13:58

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市iBike倍增計畫去年底啟動，除原有329站，目標是新增「YouBike2.0」1,000站，市長盧秀燕今（1）日於市議會時表示，原先規劃需要３年時間佈設站點，在市府的努力下，今年只用將近8個月的時間，就增設698站，預算是分年編列，因為進度超前需提前付款，特編列追加預算2億元。

    交通局並指出，為解決iBike1.0與YouBike2.0不相容問題，市府於今年5月中旬起，進行1.0升級2.0作業，並於8月13日完成升級，目前既有1.0站位已全數與2.0共站，階段性解決不相容問題。

    市議員黃健豪今天在市議會市政總質詢關心iBike倍增計畫。交通局長葉昭甫表示，截至目前，市府已完成建置698站YouBike2.0，並完成YouBike2.0與iBike1.0的共站升級作業。

    葉昭甫說，在疫情趨於穩定後，近兩週（8月18日至31日）YouBike2.0的周轉率（即每日每車的借用次數）最高為4.06，平均周轉率為3.59，進度較預期超前，未來將持續加速於全市佈站，擴大公共自行車服務範圍。

    市長盧秀燕表示，她上任前，台中市iBike1.0僅有329站，因此市府提出iBike倍增計畫，目標是3年內再增設1000站YouBike 2.0。

    盧秀燕說，原先規劃需要3年時間進行站點佈設，相關預算也分配在3年內，現在已完成698站YouBike2.0建置，下半年起至明年將持續進行站點施作，「佈設提前達標，預算也超前」，市府已於市政會議通過追加預算2億元，進行iBike倍增計畫建置作業，因為需提前付款。

    交通局表示，iBike倍增計畫站點規劃初期優先於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置，並採取區域性設站規劃方式，便於民眾騎乘與借、還車。

    而為解決iBike1.0與YouBike2.0不相容問題，市府於今年5月中旬起，進行1.0升級2.0作業，並於8月13日完成升級，目前既有1.0站位已全數與2.0共站，階段性解決不相容問題。

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