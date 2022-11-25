北台南家扶中心 獲贈一輛扶幼專車

侯永都基金會主任柯介宜（右1）代表，捐贈一輛扶幼專車給北台南家扶中心，由北台南家扶主任莊淑惠（右2）代表接受。（記者劉婉君攝）

2022/11/25 17:27

〔記者劉婉君／台南報導〕幫助北台南家扶中心關懷受扶助家庭，財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會今（25）日捐贈一輛扶幼專車，將作為北台南家扶推展扶幼業務及緊急任務使用，同時也是侯永都基金會歷年來捐贈的第29部車輛。

北台南家扶目前扶助約900戶弱勢家庭，大部分為單親及隔代教養家庭，超過6成以上家庭每月總收入未達2萬元，常有健康、醫療等目關議題需要社工到宅關懷及協助，侯永都基金會今天由主任柯介宜代表，捐贈一輛扶幼專車，由北台南家扶主任莊淑惠代表接受。

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莊淑惠感謝侯永都基金會除每年捐款60萬元助學金，幫助弱勢兒少安心向學外，今天再加碼捐贈8人座廂型車，提供家扶工作人員最給力的支持，家扶將會讓愛繼續轉動，提供更多元的服務。

北台南家扶服務範圍遍及海邊和深山，處理兒保案件時也需要公務車代步，以避免遭有暴力傾向的家長威脅和跟蹤，但現有公務車均齡約10年，其中有2台車齡已逾15年，侯永都基金會創辦人暨南紡集團總裁侯博明得知後，以基金會名義捐贈價值78萬元的全新8人座廂型車，讓社工的相關服務不中斷，使弱勢家庭及受虐兒都能感受到社會的溫暖。

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