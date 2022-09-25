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    新北市府臉書粉絲數逾百萬 「星光感謝祭」祝願望成真

    新北市政府官方臉書「我的新北市」邁入11周年，市府舉辦慶祝活動。左為新北市長侯友宜，右為鼓手羅小白。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府官方臉書「我的新北市」邁入11周年，市府舉辦慶祝活動。左為新北市長侯友宜，右為鼓手羅小白。（記者賴筱桐攝）

    2022/09/25 22:48

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府官方臉書「我的新北市」邁入11周年，粉絲數突破百萬，今天市府在板橋435藝文特區舉辦「星光感謝祭」，新北市長侯友宜到場與粉絲見面，感謝粉絲11年來對「我的新北市」的支持，希望市民持續關注，瞭解新北市所有大小事。

    「星光感謝祭」結合夏日童玩闖關趣味遊戲、異國美食餐車及戶外星光電影院，更邀請Facebook擁有百萬粉絲的街頭鼓手羅小白帶來多首精彩的音樂表演，侯友宜也跟著節拍一起拍手舞動，並與主持人泡泡哥哥、表演團體「流浪盒子」及台下觀眾跳「新北舞」，氣氛歡樂熱鬧。

    活動中，羅小白將象徵百萬粉絲達標的里程碑交棒給侯友宜，慶祝「我的新北市」百萬粉絲達標。侯友宜也在祈福繪馬牆上寫下「我的新北市 新北百萬個願望都實現」，願所有市民都能達成心願。

    侯友宜表示，「我的新北市」官方臉書於2011年成立，是全台縣市政府官方粉絲專頁中最資深、粉絲數最多的官方帳號，現在邁入第11週年，且粉絲數突破百萬，是非常重要的里程碑，粉絲團的初衷是「新北大小事 都在我的新北市」，用最親民的社群語言，持續經營粉絲團，未來「我的新北市」會繼續為市民服務，感謝大家長期以來的支持。

    新聞局表示，感謝祭融入富有台灣特色的復古童玩，讓大小朋友一起重溫童年回憶，現場的胖卡餐車準備多樣異國料理，象徵新北市是多元族群融合的大城市，具備多國文化的國際大都會發展力。另外，會場設置繪馬牆，讓參與活動的市民寫下祝福話語，期許願望皆能實現。

    新北市長侯友宜出席新北市政府官方臉書「我的新北市」11周年及突破百萬粉絲慶祝活動，感謝網友支持。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜出席新北市政府官方臉書「我的新北市」11周年及突破百萬粉絲慶祝活動，感謝網友支持。（記者賴筱桐攝）

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