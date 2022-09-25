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    「供時代」全國社大公共性博覽會 高雄主展區在大東開幕

    教育部長潘文忠今天與全國各社大代表共同為「供時代─社區大學公共性博覽會」揭開序幕。（社區大學全國促進會提供）

    教育部長潘文忠今天與全國各社大代表共同為「供時代─社區大學公共性博覽會」揭開序幕。（社區大學全國促進會提供）

    2022/09/25 18:17

    〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣社區大學創辦即將邁入25年，社大全國促進會今天在大東文化藝術中心舉辦「供時代─社區大學公共性博覽會」，教育部長潘文忠致詞表示，目前全國共有88所社大，每學期2萬多門課程、社團超過40萬人參與，台灣整體公民社會發展，社大功不可沒。

    博覽會以「供時代」為題，雙城展形式推出，共計為期31天，其中，高雄主展場9月24日至10月8日在大東文化藝術中心登場，今天上午10點半由潘文忠與全國各社大代表為展覽揭開序幕。

    潘文忠表示，第一所社大民國87年成立至今，目前全國共有88所社大，每學期2萬多門課程及社團有超過40萬人參與，台灣整體公民社會發展，社大功不可沒，2018年6月「社區大學發展條例」經立法院三讀通過、總統頒布實施，讓全國社大發展有更明確的法治基礎，更有助於社大未來更穩健的發展。

    潘文忠感謝社大夥伴持續耕耘創造的公民平台，促成此次以公共性為議題的博覽會，讓全國民眾有更多機會參與公共議題，包含大家長期關注的媒體識讀、流域學習、食農教育及地方創生等課題，社大在日常生活當中顯現，所觸及在地議題的公共性，可促使公民社會有更多的發展。

    主辦單位表示，大東文化藝術中心主展場，規劃有「看見供時代」、「日常生活考－社大的公共生活與社會實現」、「社群與他們的產地－高雄群學生活與實踐」三個展區，從社大辦學的脈絡與思辨歷程，到全國各地社大的實踐行動案例，再到高雄市7所社大因應不同的辦學環境所發展出的行動與社群故事，歡迎社會各界一同來認識社大，和社大在日常生活中開展的公共性。

    教育部長潘文忠嘗試展場互動設計「社大公共人心理測驗」。（社區大學全國促進會提供）

    教育部長潘文忠嘗試展場互動設計「社大公共人心理測驗」。（社區大學全國促進會提供）

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