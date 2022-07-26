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    中央獎勵月底截止 中市28、29日再開快打站幫長輩打第四劑

    中央獎勵月底截止，台中市28、29日再開快打站幫65歲長輩打第四劑。（圖：中市府提供）

    中央獎勵月底截止，台中市28、29日再開快打站幫65歲長輩打第四劑。（圖：中市府提供）

    2022/07/26 10:27

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕考量中央獎勵65歲以上長者、55歲以上原住民接種第四劑疫苗措施不再延期，為讓符合資格的長輩能打第四劑又能領獎勵，台中市長盧秀燕今在市政會議宣布，28、29日將再加開46處快打站幫7萬多名符合資格的長輩接種，請長輩多利用，有更多保護力又能領中央獎勵的500元禮券及兩劑快篩。

    盧秀燕指出，因為中央已宣布獎勵措施不再延期，因此，才決定趕在月底截止前再開65歲以上長者的第四劑疫苗接種快打站服務，這次會再開46處快打站、62場服務，提供7萬餘名符合資格的長輩前往施打，均由市府統一造冊發放通知單，長輩不必預約，只要到快打站就能接種。

    此外，盧秀燕指出，台中市日前也開4天快打站提供6個月以上未滿6歲嬰幼兒接種莫德納疫苗第一劑，共有1萬1968人接種，加計在醫療院所預約種的2527人，台中市共有1萬4495名小小市民完成接種，接種率16.5%，六都最高。

    盧秀燕指出，目前全市第一劑疫苗涵蓋率已達96.96%、第二劑達90.43%，第三劑達74.4% 、第四劑達8.08%。

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