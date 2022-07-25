本土+16921創86天新低 死亡+53、境外移入+206

指揮中心疫情監測組組長周志浩今日公布，本土武漢肺炎病例再降，新增16,921例，為5月1日以來最低，創下86天以來的新低紀錄，死亡也略降至53例。（圖由指揮中心提供）

2022/07/25 14:09

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例再降，新增16,921例，為5月1日以來最低，創下86天以來的新低紀錄，死亡也略降至53例。另外，境外移入新增206例，呼應國際疫情上升的趨勢。

新增16,921例本土病例，7,981例男性，8,931例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市（2,955例），台中市（2,051例），桃園市（1,847例），高雄市（1,767例），台北市（1,727例），台南市（1,380例），彰化縣（830例），新竹縣（479例），苗栗縣（478例），屏東縣（452例），雲林縣（439例），宜蘭縣（361例），嘉義縣（337例），新竹市（336例），南投縣（324例），花蓮縣（309例），基隆市（237例），嘉義市（182例），台東縣（171例），金門縣（125例），澎湖縣（118例），連江縣（16例）。

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新增206例境外移入個案中，111例男性，95例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，越南（5例）、泰國（3例）、美國（2例）、澳大利亞及菲律賓（各1例），另194例感染國家調查中。入境日期介於今年6月24日至7月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,570,302例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,115,573例排除），其中4,447,707例確診，分別為18,667例境外移入，4,428,986例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,649例COVID-19死亡病例，其中8,634例本土，個案居住縣市分布為新北市1,936例、台北市1,008例、台中市840例、高雄市784例、台南市664例、桃園市647例、彰化縣508例、屏東縣355例、雲林縣255例、南投縣248例、基隆市204例、苗栗縣188例、嘉義縣182例、宜蘭縣172例、花蓮縣146例、嘉義市137例、新竹縣132例、台東縣116例、新竹市83例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。

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