桃園+1847 衛生局續推疫苗接種、再拚涵蓋率

桃市衛生局長王文彥說明疫情，表示本週末將再開設30處嬰幼莫德納疫苗快打站，提升嬰幼兒保護力，以及疫苗涵蓋率。（市府提供）

2022/07/25 19:15

〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增1847例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，相較於昨天的2270例，桃園個案數單日下降了18.63％，這也是自今年4月29日的1987例以來，確診個案數最低；另全國今日新增1萬6921例，較昨天下降21.15％，整體疫情呈現緩降情況。

王文彥表示，目前仍有新冠病毒BA.4和BA.5變異株的威脅，接種疫苗是避免感染新冠病毒後重症的最佳方法，因此市府規劃本周再推疫苗接種專案，將開設社區接種站，提供接種服務，期盼再提高疫苗覆蓋率。

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此外，市府預定於7月30日（週六），在本市30所學校再開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供年滿6個月至5歲嬰幼兒疫苗接種服務，呼籲家長陪同嬰幼兒踴躍前往接種，提高孩子的保護力；家長也可陪同前往合約院所門診就近接種。

王文彥提醒，中央流行疫情指揮中心逐步放寬邊境管制，目前入境人數也逐漸增加，但國際BA.4、BA.5疫情升溫，民眾仍須謹慎配合防疫措施，除符合例外情形及外出時有飲食需求得免戴口罩外，外出仍應全程佩戴口罩、保持社交距離，如廁時也應戴好口罩，且應落實手部衛生，減少傳播Omicron高風險行為，保護自身健康，以免遭受感染。

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