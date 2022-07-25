本土BA.5再增2例！ 南部船廠疑爆BA.5群聚感染

指揮中心今日宣布，新增2例BA.5本土病例。（圖由指揮中心提供）

2022/07/25 14:25

〔記者林惠琴／台北報導〕Omicron亞型變異株威脅不斷！中央流行疫情指揮中心今日宣布，新增2例BA.5本土病例，均曾打3劑疫苗，其中1例為接機造成，另1例則是近期無出國史，也未接觸入境者的南部船廠人員，且先前曾經確診，此次為重複確診檢出BA.5，其家人2名、職場10名陽性，研判為家庭及職場群聚感染，但病毒待定序。另外，境外移入新增檢出46例BA.4及BA.5。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增2例BA.5本土病例，1例為60多歲男性（案A），7月5日至機場接送2名從德國入境家人，其中1人機場篩檢陽性，案A與同行入境者則陰性，案A採行0+7方案，但機場陽性個案後續定序為BA.5，案A與同行入境者再次採檢陰轉陽，定序也均為BA.5。案A接觸者匡列12人，其中2人陽性，但Ct值大於35，且曾於5、6月確診，研判舊案殘陽，暫無社區傳播外擴的情形。

請繼續往下閱讀...

另1例為國內第2例社區感染BA.5本土病例，為南部船廠人員、50多歲男性（案B），曾於5月18日確診，7月13日出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛，快篩陽性且Ct值17，研判為重複感染。

案B家人3人有1人陰性、2人陽性，Ct值20多左右，職場接觸者匡列118人，除了1人在國外、1人檢驗中外，其餘116人，包含106人陰性、10人陽性，其中8人為新確診個案，Ct值介於23至36，2人則是曾於5、7月確診，初步研判為家庭及職場群聚感染，但相關個案的病毒尚待定序。目前累計檢出9例本土BA.5，其中，7例與接機有關、2例為社區感染。

羅一鈞也補充，目前重複感染完成定序共245例，其中，2例為BA.5，其餘243例均為BA.2。

另外，境外移入最新定序新增檢出8例BA.4及38例BA.5，個案分別為23例男性、23例女性，年齡介於10多歲至70多歲，入境日介於今年6月29日至7月16日。其中檢出BA.4個案分別自德國及印度（各2例），泰國、日本、英國及荷蘭（各1例）移入；檢出BA.5個案分別自德國及泰國（5例），美國、日本及韓國（各4例），越南、法國及荷蘭（各3例），新加坡及英國（各2例）、菲律賓、義大利及巴西（各1例）移入。截至目前為止，境外移入累計檢出BA.4為62例及BA.5為354例，共計416例。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法