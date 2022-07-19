為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》BA.5成南韓主流！8月初單日確診恐逾30萬

    南韓總統尹錫悅本月13日在接種站打第四劑武漢肺炎疫苗。（美聯社）

    南韓總統尹錫悅本月13日在接種站打第四劑武漢肺炎疫苗。（美聯社）

    2022/07/19 18:17

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株的BA.4、BA.5及其他亞型，可以「逃脫」疫苗及之前感染所帶來的免疫力，是全球近期感染率攀升的主因，其中南韓的BA.5檢出率已經逾5成，正式成為主流病株。南韓19日通報單日確診突破7萬例，8月初疫情恐將邁入新高峰，預計單日新增確診將超過30萬例！

    綜合《朝鮮日報》等多家韓媒報導，據南韓中央防疫對策本部（KCDC）19日公佈的統計數據，BA.5 的檢出率從7月第一週的35.0%，快速飆升高到7月第二週的52.0%。

    KCDC通報，截至當天0時，南韓較前一天新增感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例7萬3582例，較前一日暴增4萬728萬例，為一週前（12日）的1.97倍，為兩週前（5日）的4.05倍，創下4月27日以後83天來的新高。

    南韓當局原本預估，8月中到9月下旬疫情將會邁入新高峰，單日新增可能超過20萬例，不過，南韓單日新增病例本月以來保持每週翻倍的趨勢，預估兩週後，也就8月初，單日新增確診病例就可能突破30萬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5月嬰染疫後2個月竟猝死 醫師懷疑MIS-C
    2022/07/19 13:58

    5月嬰染疫後2個月竟猝死 醫師懷疑MIS-C
    20多歲女社區感染BA.5 莊人祥：將對她父母進行病毒定序
    2022/07/17 14:53

    20多歲女社區感染BA.5 莊人祥：將對她父母進行病毒定序

    【大同莊園3】北台灣銷售制霸解析
    BA.4、BA.5急速擴散 醫引研究：二次確診比率增加
    2022/07/17 09:30

    BA.4、BA.5急速擴散 醫引研究：二次確診比率增加
    首例BA.5本土個案5接觸者採檢結果出爐 疑似感染源職場同事7人待採
    2022/07/16 16:30

    首例BA.5本土個案5接觸者採檢結果出爐 疑似感染源職場同事7人待採
    首例BA.5社區重複感染 羅一鈞：確診3個月內有近8成保護力
    2022/07/15 15:30

    首例BA.5社區重複感染 羅一鈞：確診3個月內有近8成保護力
    第7波疫情與「BA.5」壓境 日本單日新增9萬4493例
    2022/07/14 09:52

    第7波疫情與「BA.5」壓境 日本單日新增9萬4493例
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播