武漢肺炎》BA.5成南韓主流！8月初單日確診恐逾30萬

南韓總統尹錫悅本月13日在接種站打第四劑武漢肺炎疫苗。（美聯社）

2022/07/19 18:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株的BA.4、BA.5及其他亞型，可以「逃脫」疫苗及之前感染所帶來的免疫力，是全球近期感染率攀升的主因，其中南韓的BA.5檢出率已經逾5成，正式成為主流病株。南韓19日通報單日確診突破7萬例，8月初疫情恐將邁入新高峰，預計單日新增確診將超過30萬例！

綜合《朝鮮日報》等多家韓媒報導，據南韓中央防疫對策本部（KCDC）19日公佈的統計數據，BA.5 的檢出率從7月第一週的35.0%，快速飆升高到7月第二週的52.0%。

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KCDC通報，截至當天0時，南韓較前一天新增感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例7萬3582例，較前一日暴增4萬728萬例，為一週前（12日）的1.97倍，為兩週前（5日）的4.05倍，創下4月27日以後83天來的新高。

南韓當局原本預估，8月中到9月下旬疫情將會邁入新高峰，單日新增可能超過20萬例，不過，南韓單日新增病例本月以來保持每週翻倍的趨勢，預估兩週後，也就8月初，單日新增確診病例就可能突破30萬。

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