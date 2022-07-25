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    高雄船廠BA.5家庭及職場群聚 衛生局：均為無症狀或輕症

    衛生局簡任技正潘炤穎表示表示，為落實監測社區BA.4、BA.5疫情風險，從 7月7日起針對重複感染個案，主動PCR採檢陽姓，若其Ct值低於27，就送中央做定序。（圖市府提供）

    衛生局簡任技正潘炤穎表示表示，為落實監測社區BA.4、BA.5疫情風險，從 7月7日起針對重複感染個案，主動PCR採檢陽姓，若其Ct值低於27，就送中央做定序。（圖市府提供）

    2022/07/25 18:30

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄某造船廠傳出BA.5本土病例家庭及職場群聚感染，衛生局表示，50多歲男性因5月18日及7月13日重複感染確診，主動PCR採檢陽性，送中央基因定序為BA.5，經疫調共匡列接觸者家人3人、職場118人，其中2名家人及職場10人（含8名外籍漁工）陽性，所有確診個案均為無症狀或症狀輕微，目前隔離照護中。

    衛生局簡任技正潘炤穎表示，為落實監測社區BA.4、BA.5疫情風險，從7月7日起針對重複感染個案，主動PCR採檢陽姓，若其Ct值低於27，就送中央做定序，這名個案於5月18日曾因接觸確診個案，列接觸者採檢確診，其發病日5月17日。

    衛生局說，個案於7月13日再度出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀，進行快篩陽性、通報重複感染後，於7月15日採檢PCR陽性，其Ct值17，並經中央基因定序為BA.5。

    衛生局說，經疫調共匡列接觸者家人3人，其中1人陰性、2人陽性，Ct介於21至22，另職場匡列118人，1人於國外、1人檢驗中；餘116人檢驗結果106人陰性、10人陽性，其中8人為新確診個案，Ct值介於23至36，2人為今年5月或7月中旬曾確診個案，Ct值介於30至37，所有確診個案均為無症狀或症狀輕微、隔離照護中；確診個案中Ct 值≤30共7例，正由中央進行基因定序以釐清相關風險。

    衛生局說，現場已完成環境清消工作，並且每2日針對職場接觸者全數執行PCR序列採檢，密切監控疫情發展。市長陳其邁也要求加強落實登輪防護措施，並提醒港埠工作者應儘速完成第2次追加劑疫苗接種。

    衛生局說，高雄市今日公布新增1767例本土確診個案，盛行率達18.71%，其中0至4歲幼兒盛行率24.88%，65歲以上長輩盛行率13.71%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。

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    高雄市今日公布新增1767例本土確診個案。（圖市府提供）

    高雄市今日公布新增1767例本土確診個案。（圖市府提供）

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