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    別抓墾丁寄居蟹回家！居民字條苦勸盼生態教育下一代

    遊客捕捉大量寄居蟹。（劉先生提供，記者蔡宗憲翻攝）

    遊客捕捉大量寄居蟹。（劉先生提供，記者蔡宗憲翻攝）

    2022/07/25 12:52

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東海域戲水熱門的墾丁小琉球，近期到處擠滿人潮，也出現不少生態浩劫，但早期常因保育案件挨批的恆春半島，近年居民環境觀念堪稱屏東之首，週末有遊客在恆春餐廳用餐，手上提著大量捕捉的寄居蟹，一名居民也透過紙條勸戒方式提醒放生，柔性勸戒過程得到不少正面迴響。

    「只是希望他們飯後返回海邊將寄居蟹放回。」居民劉先生說，如果在海邊，會當下提醒告知，並引用「國家公園法」嚇阻遊客別發生這樣的事，但他們並非現行犯，發生地點還在鎮上餐廳，出自好心不想影響彼此吃飯情緒，所以選擇寫張紙條提醒，對方也答應會帶回。

    劉先生表示，解封後滿滿滿的人潮跟錢潮湧入，業者荷包滿滿的賺飽，就怕生態也快速消失，幾年前墾丁的負面形象不容易洗刷，近年多數居民看到類似狀況都會自發提醒或捍衛當地名聲。

    墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）指出，捕捉寄居蟹違反「國家公園法」第十三條「禁止狩獵動物或捕捉魚類」，可裁罰三千元，但這起案例無法證明是在園區內海域捕捉，雖也能以動保法裁罰，但民眾能夠勸當事人將寄居蟹送回原處是最佳方式。

    墾管處強調，寄居蟹目前無法人工繁殖，提在手上基本上一定是野外捕捉而來，帶回家最終也會壽命終結死亡，留在野外生態觀察才是正確旅遊的方式，呼籲民眾都能彼此提醒，留給下一代完整野外生態。

    居民字條提醒民眾放回寄居蟹。（劉先生提供，記者蔡宗憲翻攝）

    居民字條提醒民眾放回寄居蟹。（劉先生提供，記者蔡宗憲翻攝）

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