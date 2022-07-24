國旅補助發威墾丁大街湧6千人 週日南北向都車多

台一線及台九線匯流處車流較以往順暢。（警方提供）

2022/07/24 17:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕交通部為推升疫後旅遊，採將旅客分流至平日的國民旅遊補助刺激國旅，連暑假平日也不例外，推出逾一週來成效驚人，今天經枋寮五岔路口的車輛南來北往皆車多，警方祭出長達9公里的調撥車道，期望疏解車潮。

今天是週日，照往例為北上車輛較多，但今年因為恆春的天空嘉年華及台東的熱氣球嘉年華，加上國旅補助從週日開始，因此週日的南下車流也較以往的週日更多，於上午11至12時出現突破2100車次的尖峰，相當罕見，甚至比北上車輛還多。

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北上車流仍是主力，下午1點左右，北上車流開始增加，警方先是因應北上車流增加，實施台1線永翔路口（433.4公里處）實施分流，先管制台1線永翔路口南下車流，改道右轉行駛永翔路續接台17線南下，以減少號誌時相延滯，並接著在下午2點開始實施調撥車道措施，調撥台1線436.5至445.5公里處南下內側車道供北上車輛使用。

旅遊熱點中的墾丁大街，據恆春警方估計，昨天晚間最高達到6000人同時逛街，今天則是因國旅補助，預計仍有一波高峰，恆春分局警方將視人潮實施車輛分流措施，若實施則所有車輛南下及北上均行駛墾丁大灣路，墾丁大街為行人徒步區車輛禁止進入，請民眾遵守現場交通指揮人員。

北上調撥車道起點台1線445.5k處的車流順暢。（警方提供）

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