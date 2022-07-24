元健攜手在地團體 捐贈彰化二林四鄉鎮500台助聽器

元健天籟列車到彰化二林進行下鄉聽診服務，將捐贈500台給當地有需求民眾，可望聽障者改善生活不便。（記者陳冠備攝）

2022/07/24 19:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕讓長者都能聽到聲音！彰化西南角二林四鄉鎮高齡人口超過20%，全彰化最高，其中不少人都有聽力障礙，助聽器廠商元健公司得知，透過縣議員吳淑娟與二林樂林食物銀行協助，捐贈500部助聽器給當地有聽力障礙民眾，總計市值600萬元，可望幫助聽障者重拾日常溝通及生活自理能力。

根據世界衛生組織研究，聽力障礙會增加跌倒，而跌倒是高齡者第二大事故傷害主因，為此元健公司與社團法人彰化縣聲暉協進會合作，舉辦「元健天籟列車」彰化助聽器慈善捐助活動，共捐贈2000台給彰化民眾。縣議員吳淑娟表示，二林四鄉鎮老年人口眾多，其中有不少因為弱勢，加上交通問題而無法跑到都會區安裝助聽器，因此爭取其中500台助聽器給當地民眾。

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有了助聽器就不會鴨聽雷了！吳淑娟表示，常到社區服務，遇到有重聽的民眾溝通時就會有「鴨聽雷」的狀況，經了解，有些民眾因為交通跟經濟問題無法安裝助聽器，對日常造成不便，所以極力跟廠商爭取，希望能改善聽障民眾生活。

元健公司今日在二林鎮樂林銀行舉辦下鄉聽力健診服務，董事長吳少暉親自為現場預約登記的聽障民眾進行聽力健診與助聽器配戴調整，他表示，安裝助聽器前，至少要先測試15至30分鐘，每個步驟都馬虎不得，得知當地前往彰化、員林門市交通路途遠，與議員溝通後決定，每月至少舉辦一次下鄉聽力健診服務，讓更多有需要的人受惠。詳情可關注二林樂林銀行跟縣議員吳淑娟臉書粉絲社團。

彰化二林地區老年人口不少人都有聽力障礙，元健天籟列車與縣議員吳淑娟（右1）與二林樂林食物銀行合作，將免費安裝500台助聽器給當地民眾。（記者陳冠備攝）

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