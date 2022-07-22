星宇航空A330neo將於7/28投入台北－新加坡航線 後續計畫飛航大阪

星宇航空A330neo將於7月28日投入台北－新加坡航線，後續計畫飛航大阪。（圖由星宇航空提供）

2022/07/22 10:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕星宇航空A330neo於7月28日起，投入台北－新加坡航線，星宇航空表示，隨著新加坡邊境開放及旅運需求提升，特別規劃以A330neo廣體客機執飛台北－新加坡航線，並將於8月份起由每週3班增加為每週4班。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空於疫情期間持續強化剛性需求航點，提供洽公旅客便捷安心的飛航服務，隨著近期台灣邊境政策逐步放寬，看好下半年旅遊需求可大幅成長，將陸續新增廣體客機A330neo執飛航線及各航線增班。新加坡向來為商務客及家庭親子客熱門航點，期待星宇航空A330neo能為更多往返獅城的旅客帶來精緻舒適的旅程。

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星宇航空A330neo客艙共297個座位，包含28個商務艙、269個經濟艙，全艙等搭載4K高畫質個人螢幕，支援藍芽無線音源傳輸，並有多項嶄新的機上服務品，包含A330neo專屬木質調機上香氛、星宇獨家Bar Home機上特調，以及全新風味的一街咖啡。

星宇航空現有兩架A330neo執飛曼谷及胡志明市航線，7月28日起正式投入新加坡航線，後續也計劃飛航大阪。另外，星宇航空7月中迎來第9架A321neo新機、A330neo今年底前將再交付2架，除使用廣體客機飛航部份航點，針對檳城、曼谷、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉及新加坡航點也將於8月份增班，以配合逐漸回溫的機位需求。

星宇航空A330neo將於7月28日投入台北－新加坡航線，後續計畫飛航大阪。（圖由星宇航空提供）

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