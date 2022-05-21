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    紀念牡丹社事件真英雄 「阿祿古」父子雕塑佇立守護故鄉

    紀念牡丹社事件真英雄「阿祿古」父子雕像由牡丹社原住民華恆明、華伊達父女繪圖設計，以花崗石雕刻製作而成。（記者蔡宗憲攝）

    紀念牡丹社事件真英雄「阿祿古」父子雕像由牡丹社原住民華恆明、華伊達父女繪圖設計，以花崗石雕刻製作而成。（記者蔡宗憲攝）

    2022/05/21 19:34

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「牡丹社事件」深深影響台灣近代史，但多數史料都是日本觀點，當年奮勇抵抗的原住民阿祿古（Aruqu）父子，也極少被台灣人民熟悉，牡丹鄉公所首次為當年的英雄佇立藝術雕塑，緬懷先人，更期盼台灣人不忘自身珍貴歷史。

    台灣第一座牡丹社阿祿古頭目父子像介紹寫著，「由牡丹社原住民華恆明、華伊達父女繪圖設計，以花崗石雕刻製作而成，以紀念排灣族人勇敢捍衛家園的堅定決心，與誓死抵禦外敵的不朽精神」，言簡意賅表達設立石像初衷。

    「牡丹社事件歷史，當地重現義無反顧！」牡丹鄉鄉長潘壯志指出，1871到1874年間，從琉球漂民船難到日本出兵攻打台灣的一連串歷史事件，史稱「牡丹社事件」，但牡丹社頭目阿祿古父子等多名原住民勇士，在石門之役中奮戰而亡，一度阻止日軍進攻的歷史，確少為台灣人熟知，時值政府轉型正義，牡丹子孫有責任還原發聲。

    潘壯志說，原住民都是口傳歷史，文字記載少，加上當時日治政府的禁令，導致相關史料多為日本觀點為主，幾乎都是原住民與琉球人起衝突、被殺，很難找到原住民角度的史料。近年，公部門從眾多史料蛛絲馬跡中阿祿父子的英勇事蹟，透過抽象但力量十足的雕塑，紀念原住民族勇敢捍衛家園的堅定決心與誓死抵禦外侮的不朽精神。

    除了雕塑，牡丹水庫內的「牡丹社事件故事館」可以透過現代化科技，帶領參觀民眾身歷其境，恍如置身歷史現場，今年也完了「石門古戰場河濱步道」，讓民眾可以貼近歷史發生現場，而「牡丹社事件數位走讀」網頁結合事件相關文化景點與路線，讓遊客能夠感受牡丹跨時空的獨特風貌。

    牡丹社頭目阿祿古父子等多名原住民勇士，在石門之役中奮戰而亡，一度阻止日軍進攻。（記者蔡宗憲攝）

    牡丹社頭目阿祿古父子等多名原住民勇士，在石門之役中奮戰而亡，一度阻止日軍進攻。（記者蔡宗憲攝）

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