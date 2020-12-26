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    唱自己部落的歌！屏東牡丹鄉發表首張族語歌謠專輯

    牡丹鄉發表首張族語歌謠專輯。（記者蔡宗憲攝）

    牡丹鄉發表首張族語歌謠專輯。（記者蔡宗憲攝）

    2020/12/26 20:39

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕人口數僅5千人的屏東原鄉牡丹鄉，長久以來因為與漢人文化交流密切，許多傳統歌謠流失嚴重，牡丹鄉公所及製作團隊兩年多來在各部落找尋耆老，終於在今年底發表在地的歌謠專輯《Senai a mapuljat 來唱歌吧，我們！》，為牡丹鄉創作出首張族語歌謠專輯。

    這張《Senai a mapuljat 來唱歌吧，我們！》傳統族語歌謠專輯，由牡丹鄉公所出版發行，專輯共收錄牡丹鄉境內新保將古謠班、石門古謠班、安藤古謠班、麻里巴古謠班、牡丹國中古謠傳唱隊等各部落古謠班的歌謠傳唱作品，是牡丹鄉第一次，留下不少耆老真摯的歌聲。

    「現在不作，耆老凋零後就來不及！」牡丹鄉鄉長潘壯志說，這張得來不易的傳統族語歌謠專輯，蒐集鄉內各部落的原住民族南排灣族語歌謠，呈現了牡丹豐富的文化底蘊及生生不息的生命力；族語專輯皆是各部落自主成立的古謠班成員演唱錄音，成員大多為部落耆老及族人，部落長者漸漸衰老凋零時刻，發表這張屬於牡丹鄉的傳統歌謠專輯音樂紀錄，更顯得彌足珍貴，也顯示當今保存台灣原住民在地音樂紀錄工作刻不容緩。

    潘壯志表示，文化底蘊才是族群生存的命脈，除了族語歌謠保存，鄉內幼兒園持續推展沉浸式母語與本土文化課程，希望新一代從小了解自己的文化與根土，能夠唱自己的歌、說自己的故事，也感動近幾任鄉長持續滋養出遍地開花的古謠班，各部落古謠班積極以躍動音符傳承部落心跳，也才能催生出牡丹鄉首張族語專輯。

    牡丹鄉發表首張族語歌謠專輯。（記者蔡宗憲攝）

    牡丹鄉發表首張族語歌謠專輯。（記者蔡宗憲攝）

    牡丹鄉發表首張族語歌謠專輯。（記者蔡宗憲攝）

    牡丹鄉發表首張族語歌謠專輯。（記者蔡宗憲攝）

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