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    好天氣持續到下週四！3/28起濕冷到清明連假

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/03/22 19:20

    〔記者吳亮儀／台北報導〕好天氣會持續到下週四，之後變天濕冷到清明節連假！中央氣象署預報，雖然連日晴到多雲的天氣，但下週五接連有鋒面通過和冷空氣報到，全台都會下雨，各地水氣持續多天，恐會到清明節連假。

    氣象署預報員林定宜說，明天仍有輻射冷卻影響，早晚溫差大，但各地都是好天氣，到下週四前僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週四中南部山區也有零星短暫陣雨。

    「下週五變天且全台有雨，濕冷天氣會持續一陣子」，林定宜說，當天鋒面通過加上冷空氣報到，目前預報強度在東北季風和大陸冷氣團之間，強度會不會再增強？要等靠近一點的時候才會確認。當天西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其它地區也有局部短暫陣雨。

    林定宜說，這波冷空氣預計到本月31日才會減弱，氣溫微回升、但各地水氣仍多，目前確定的是水氣偏多的狀況會持續到4月1日。

    另外，氣象署對未來兩週的「月長期天氣展望」預測，3月29日到4月4日仍受到冷空氣影響，加上有華南雲系東移影響台灣期間，降雨機率提高且氣溫偏低，東半部及中部山區有局部較大雨勢發生機會。這段期間剛好是清明節連續假期前，並持續影響到連假中期。

    林定宜說，目前看起來確定的是本月31日雖然冷空氣稍微減弱，但水氣多的狀況會持續，有可能影響到清明節連續假期，但因時間較久，仍需靠近一點再觀察。

    未來溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來溫度趨勢。（氣象署提供）

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