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    國中會考週六登場 新竹市備78間二備試場、啟動五大防疫措施

    國中會考週六登場、新竹市備78間二備試場、啟動五大防疫措施，市長林智堅也到新竹高商了解防疫措施整備情形，包括午餐使用隔板。（記者洪美秀攝）

    國中會考週六登場、新竹市備78間二備試場、啟動五大防疫措施，市長林智堅也到新竹高商了解防疫措施整備情形，包括午餐使用隔板。（記者洪美秀攝）

    2022/05/20 13:19

    〔記者洪美秀／新竹報導〕111年國中教育會考明天（21日）登場，新竹市長林智堅今天到新竹高商了解考場整備情形，並啟動5大防疫措施，其中5處考場開設78間第二類備用試場、不開放陪考設家長連絡區、全程配戴口罩、統一提供用餐防疫隔板與抗病毒濕巾，並預先提供二備試場考生快篩試劑，將落實試場通風、加強消毒工作。

    林智堅說，今年國中會考竹市設有新竹高中、新竹女中、新竹高工、新竹高商、光復高中5個考場，共計5101位考生應試。

    林智堅說，竹市已加開第二類備用試場，供居家隔離、自主防疫、居家檢疫或有發燒、呼吸道症狀的考生分流應試，試場人數也依學生狀況安排不同座位數，並安排獨立出入動線、獨立廁所，降低接觸風險。

    為保障全體學生應試權益，教育處也加強匡列掌握居家隔離、居家檢疫及自主防疫等3類考生，提醒此等考生前往考場時需由親友接送或步行，不得搭乘大眾交通工具。

    教育處說明，針對使用第二類備用試場、交通有困難的學生，市府交通處也安排防疫計程車接送，歡迎有需求的學生向學校申請。

    教育處表示，今年不開放陪考，5處考場皆設有家長連絡區提供協助，也有考生服務隊提供考生茶水、文具備用品等貼心服務。此外，市府已發放抗病毒濕紙巾，供考生及考生服務隊手部消毒及用餐後桌面擦拭。

    教育處提醒考生，考試當天務必再次檢查應試用品、口罩與准考證件。今年開放考生可在試場休息，建議同學考前將書包放置於教室走廊，並特別注意應試時不得攜帶任何智慧型裝置，電子產品需先關機、鬧鈴務必關閉，若於考試中發出聲響將以違反試場規則辦理，同時會考成績單6月10日寄發。

    國中會考週六登場、新竹市備78間二備試場、啟動五大防疫措施，市長林智堅也到新竹高商了解防疫措施整備情形。（記者洪美秀攝）

    國中會考週六登場、新竹市備78間二備試場、啟動五大防疫措施，市長林智堅也到新竹高商了解防疫措施整備情形。（記者洪美秀攝）

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