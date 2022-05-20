為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    拜文昌求考運 民俗專家曝「有交情」更靈

    台南許多宮廟的文昌帝君案前都放置考生准考證影本祈願。（記者王姝琇攝）

    台南許多宮廟的文昌帝君案前都放置考生准考證影本祈願。（記者王姝琇攝）

    2022/05/20 08:53

    〔記者王姝琇／台南報導〕國中教育會考即將於本週末登場，近來受疫情影響，過往學生團體相揪到廟裡參拜文昌帝君的景象不再，但仍有家長帶著供品及准考證到廟裡祈福。臺灣首廟天壇（天公廟）即起至22日舉辦金榜題名光明法會；祀典武廟文昌君案前也擺滿祈願單和准考證影本。民俗專家廖大乙表示，神明也講究交情，到時常參拜的宮廟，更能求得凝神定心！

    廖大乙指出，民眾時常在考季到來才想到廟裡求神，但其實神和人一樣是「講交情」的，選擇時常參拜的廟宇，比起鮮少去的宮廟「神明根本不認識你」更靈驗；他強調，考前參拜求的是定心定神、強化專心與思考，讓考生能將平日的學習正常發揮出來，而非臨時抱佛腳或祈求一步登天；供品建議除準備參拜文昌帝君乘用的芹菜和蔥（取諧音勤奮、聰明）之外，也別忘了供奉四果作伴手禮，同時向神明許願答禮。

    台南考區今年總計有1萬5574位考生參加國中會考，過去適逢考季各宮廟每每都能看見由校方帶隊，或學生團體相約參拜文昌帝君的景象，今年受本土疫情影響，參拜的人潮明顯減少，也不見團體前來，國三考生更提前停課1週，全面改採遠距教學複習。

    為疫情之下應考的學生們祈福，天公廟連續多日舉辦金榜題名光明法會，每天早、晚各1場，由經文社誦經，參加點燈儀式信眾能將姓名寫入疏文中，再由經文社誦讀疏文，祈福眾神明祝福考生能金榜題名，法會期間還贈送文昌筆與大悲咒水。

    另一很夯的則是祀典武廟的五文昌，相傳五文昌主管文運祿籍，為書簿、爵祿、命運、政事、撰文及考試之神，每逢考季五文昌前祈願牆更是掛滿祈福願望單，今年也不例外，成為祀典武廟特色之一。

    祀典武廟五文昌帝君許願牆貼滿祈願單及准考證影本。（記者王姝琇攝）

    祀典武廟五文昌帝君許願牆貼滿祈願單及准考證影本。（記者王姝琇攝）

    臺灣首廟天壇即起至22日舉辦金榜題名光明法會，為考生誦經祈福。（記者王姝琇攝）

    臺灣首廟天壇即起至22日舉辦金榜題名光明法會，為考生誦經祈福。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國中會考雲林設80間防疫試場 快篩陰才能應試
    2022/05/19 18:11

    國中會考雲林設80間防疫試場 快篩陰才能應試
    會考倒數10天 台南國中自製Q版文昌帝君「繪馬」祈福
    2021/05/05 13:47

    會考倒數10天 台南國中自製Q版文昌帝君「繪馬」祈福

    血糖不小心失控！隱形殺手找上門！
    國中會考在即 學生拜文昌帝君求考運
    2016/04/20 15:33

    國中會考在即 學生拜文昌帝君求考運
    考前抱佛腳 各地文昌廟香火鼎盛
    2015/05/15 15:23

    考前抱佛腳 各地文昌廟香火鼎盛

    通膨擋不住 新店高端房市能量爆發！
    神助金榜題名 永康武龍宮首辦考生祈福
    2015/04/19 16:27

    神助金榜題名 永康武龍宮首辦考生祈福
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播