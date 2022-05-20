拜文昌求考運 民俗專家曝「有交情」更靈

台南許多宮廟的文昌帝君案前都放置考生准考證影本祈願。（記者王姝琇攝）

2022/05/20 08:53

〔記者王姝琇／台南報導〕國中教育會考即將於本週末登場，近來受疫情影響，過往學生團體相揪到廟裡參拜文昌帝君的景象不再，但仍有家長帶著供品及准考證到廟裡祈福。臺灣首廟天壇（天公廟）即起至22日舉辦金榜題名光明法會；祀典武廟文昌君案前也擺滿祈願單和准考證影本。民俗專家廖大乙表示，神明也講究交情，到時常參拜的宮廟，更能求得凝神定心！

廖大乙指出，民眾時常在考季到來才想到廟裡求神，但其實神和人一樣是「講交情」的，選擇時常參拜的廟宇，比起鮮少去的宮廟「神明根本不認識你」更靈驗；他強調，考前參拜求的是定心定神、強化專心與思考，讓考生能將平日的學習正常發揮出來，而非臨時抱佛腳或祈求一步登天；供品建議除準備參拜文昌帝君乘用的芹菜和蔥（取諧音勤奮、聰明）之外，也別忘了供奉四果作伴手禮，同時向神明許願答禮。

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台南考區今年總計有1萬5574位考生參加國中會考，過去適逢考季各宮廟每每都能看見由校方帶隊，或學生團體相約參拜文昌帝君的景象，今年受本土疫情影響，參拜的人潮明顯減少，也不見團體前來，國三考生更提前停課1週，全面改採遠距教學複習。

為疫情之下應考的學生們祈福，天公廟連續多日舉辦金榜題名光明法會，每天早、晚各1場，由經文社誦經，參加點燈儀式信眾能將姓名寫入疏文中，再由經文社誦讀疏文，祈福眾神明祝福考生能金榜題名，法會期間還贈送文昌筆與大悲咒水。

另一很夯的則是祀典武廟的五文昌，相傳五文昌主管文運祿籍，為書簿、爵祿、命運、政事、撰文及考試之神，每逢考季五文昌前祈願牆更是掛滿祈福願望單，今年也不例外，成為祀典武廟特色之一。

祀典武廟五文昌帝君許願牆貼滿祈願單及准考證影本。（記者王姝琇攝）

臺灣首廟天壇即起至22日舉辦金榜題名光明法會，為考生誦經祈福。（記者王姝琇攝）

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