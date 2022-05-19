國中會考高雄已127考生確診 無法應試須補考

高雄市教育局長謝文斌指出，至今天為止，國中會考高雄考區有127名考生確診，292名考生居隔及自主防疫。（高雄市政府提供）

2022/05/19 18:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕國中教育會考5月21、22日2天舉行，高雄考區有2萬2032名考生將應試。高雄市教育局統計，至今天為止，有127名考生確診無法應試，292名居隔及自主防疫考生須在第二類備用試場應考，每個考場都有8個備用試場，準備非常充裕沒有問題。

教育局長謝文斌指出，今年應考措施因應疫情調整，包括全程戴口罩、量體溫、不開放陪考，同時考場教室維持適度通風，4個角落開啟窗戶，英語聽力照常施測，至於不能應考的確診學生要參加補考，會按照國教署規範有妥善安排。

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高雄市設置21所考場，共計940間試場（含備用試場），分別在高雄高中、高雄女中、左營高中、前鎮高中、中山高中、小港高中、新莊高中、三民高中、高雄高商、高雄高工、三民家商、中正高工、楠梓高中、海青工商、鳳山高中、岡山高中、旗美高中、鳳新高中、岡山農工、旗山農工、鳳山商工等。

明天（20日）下午3到5點將公布試場分配表與考場平面圖，考生可於上述時間至應試考場查看環境，但不得進入試場。

教育局指出，今年除確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生參加補行考試外，居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場有發燒或呼吸道疾病之考生分別安排至不同類型的「第二類備用試場」應試，以確保考生健康與應考權益。

「第二類備用試場」動線自考場入口至試場獨立規劃，除自主防疫考生的試場外，其餘每間以安排8至20名考生為原則，考生不得提早交卷，節間休息及用餐均於「第二類備用試場」進行，由考場另派專人協助處理考生事宜，兼顧所有考生健康、安全及應考權益。

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