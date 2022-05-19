國中會考雲林設80間防疫試場 快篩陰才能應試

國中教育會考21、22日登場，雲林考區試務負責學校斗六高中今天實地模擬試場演練。（記者黃淑莉攝）

2022/05/19 18:11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2022年國中教育會考5月21、22日登場，雲林有6051名考生，設置8個考場278間試場，另有80間防疫試場，提供居家隔離、自主防疫及發燒學生應試，但須快篩陰性才能進入考場；今天下午3點至5點開放考場查看。

國中會考雲林考區有6051人報名，設有斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工及北港高中共8個考場，試務工作承辦學校為斗六高中；雲林縣長張麗善今天下午在縣府總顧問張清良、教育處長邱孝文及斗六高中校長羅聰欽等人陪同視察考場防疫措施及動線規劃。

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羅聰欽表示，為確保考生應考安全，縣內8個考場共設有80間防疫試場，均與一般試場分隔，依學生不同狀況進行分類，學生考試及休息區皆在相同地點，每間試場獨立，另各校考生的休息區也做區隔，減少群聚。

張麗善指出，截至今天全縣有30名考生為確診個案，居隔有23人、自主防疫有33人，居隔及自主防疫的考生由教育處提供快篩試劑，學生在家篩檢陰性才能到考場，縣府也提供防疫巴士協助接送考生到考場應試，確診學生則安排在6月4日及5日補考。

張麗善說，各考場今天下午3點到5點開放查看，但不開放進入試場，提醒考生可以提早前往查看。

國中教育會考21、22日登場，雲林考區試務負責學校斗六高中今天實地模擬試場演練。（記者黃淑莉攝）

居隔、居家防疫學生快篩陰性可以在防疫試場應試，但須快篩陰性，監考老師則全程穿著防護隔離衣監考。（記者黃淑莉攝）

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