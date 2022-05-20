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    國中會考明登場 北市321名考生6月補考

    台北市教育局因應國中會考防疫，制定5大防疫措施包括不開放家長陪考、採實名制等，提醒考生注意。（教育局提供）

    台北市教育局因應國中會考防疫，制定5大防疫措施包括不開放家長陪考、採實名制等，提醒考生注意。（教育局提供）

    2022/05/20 11:56

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國中會考將於明、後天登場，台北考區計有2萬1776名考生報名，分別於25個考場（含4個特殊考場）應考。北市教育局指出，統計昨晚各校填報資料，居家隔離76人、自主防疫283人，參加補考學生計有321人；確診考生及快篩陽性考生皆參加6月4、5日補考，居家隔離、檢疫及自主防疫考生，則在防疫備用試場應考。

    因應國中會考，教育局成立緊急應變小組並於1月起召開應變會議研擬防疫試務工作因應措施，5月3日、13日召開「臺北考區111年國中教育會考應考注意事項說明會」，針對國中及高中端須配合相關防疫措施進行說明。

    教育局指出，會考防疫5大措施包括採實名制，考場出入口實施分流報到並量測體溫、消毒手部。進入考場應全程配戴口罩；考生經勸導不配合者，該科不予列計等級或級分。不開放家長陪考，由國中端成立考生服務隊協助相關事宜。

    試場通風措施，試場冷氣全面開放，冷氣開放時，開啟試場四個角落窗戶5至10公分；英聽播放時，關閉四個角落的窗戶。午餐原則於原試場使用多功能防疫隔板用餐且不得交談，用餐完畢後，儘速帶回口罩。

    教育局提到，確診且5月20日（含）以前尚未解除隔離的考生，一律不得參加明後天正式考試，解隔後參加補考；快篩陽性未於5月20日（含）以前經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果的考生，也不能參加明後天考試，另行參加補考，不影響升學權益。

    教育局提醒，若有私自參加考試之情事發生，經查證屬實後，除應由主管機關依法處置以外，比照「111年國中教育會考違規處理要點」第三點，取消考試資格且不予補救。考生在考前務必睡眠充足，提升免疫力；勤洗手，加強個人防護；在考場中除飲水、用餐外，全程配戴口罩；用餐使用隔板、不交談，用畢儘速帶回口罩；休息時間不群聚，保持社交距離。（11:56更新）

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