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    國中會考21日登場 新北部分考場周邊紅線可臨停接送

    國中會考日21日登場舉辦兩天，新北部分考場周邊道路開放紅線臨停。（新北市交通局提供）

    國中會考日21日登場舉辦兩天，新北部分考場周邊道路開放紅線臨停。（新北市交通局提供）

    2022/05/20 10:14

    〔記者何玉華／新北報導〕國中會考明（21）天登場舉行兩天，新北市有所學校考場周邊紅線開放供家長臨停接送，但路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行處所仍禁止停車。

    交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，考量有些考生不熟悉考場路況或防疫措施需要接送，經會同警察局評估考場周邊道路交通狀況後，除了板橋高中、海山高中、金山高中、光復高中、華僑高中、淡水商工、安康高中、瑞芳商工等8所考場外，其餘考場周邊紅線開放臨時停車，人行道則開放機慢車停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間。

    考場開放紅線臨停及人行道機慢車停車範圍分別有：土城區清水高中、新北高工的明德路1段、2段部分路段；中和區中和高中的連城路、錦和高中的錦和路部分路段；永和區智光高工的中正路部分路段、永平高中的仁愛路和永平路部分路段；汐止區秀峰高中旁的忠孝東路、新台五路部分路段；林口區林口高中前的仁愛路2段和四維路部分路段。

    新店區新店高中前的中央路部分路段；新莊區恆毅高中前的中正路部分路段、丹鳳高中的龍安路部分路段、新莊高中前中平路部分路段；樹林區樹林高中前的樹中二街、中華路部分路段；鶯歌區鶯歌工商的中正三路部分路段；三峽區明德高中的中正路2段部分路段。

    蘆洲區三民高中前的復興路部分路段；三重區新北高中的三信路部分路段、東海高中的忠孝路3段93巷部分路段、三重商工的中正北路部分路段，泰山區泰山高中前辭修路部分路段等。

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