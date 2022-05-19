國中會考南投設48間防疫試場 監考人員穿防護衣

國中會考21日登場，南投縣準備了48間成為「防疫試場」的第二預備試場，監考人員都要穿防護衣上場監考。照片為前年暨大附中考場的防疫試場照。（資料照）

2022/05/19 16:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國中會考將在週六登場，非確診者的居家隔離等考生仍可在防疫試場應考，南投縣有中興高中等8個考場，每個考場均準備6間防疫試場，監考人員都要穿防護衣上場，縣府教育處表示，防疫試場數量充裕，而在防疫試場考試的考生會有專人引導走綠色通道到試場，與一般考生的通道分開。

國中會考後天登場，一連進行兩天，明天下午開放一般考生看考場，南投縣內今年仍設8個考場，分別為：中興高中、草屯商工、暨大附中、埔里高中、南投高中、南投高商、竹山高中和水里商工，南投縣府教育處已在每一個考場各準備6間被稱為「防疫試場」的第二預備試場，每間防疫試場也都有2位監考人員，監考時不只戴口罩，且必須穿上防護衣。

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縣府教育處長陸正威表示，全縣共有48間防疫試場，每間可坐12至20名防疫考生，而到昨日為止縣內該類考生有20多名，分布在8個考場，因此有的考場可能只用到1、2間防疫試場，沒有上場的監考人員則考場待命，萬一臨時有監考人員無法上場，就由這些人員替補。

陸正威也說，在防疫試場考試的考生，考試當天要坐防疫計程車或由家人專車載至考場，而到考場後會走綠色通道，由專人引導至防疫試場，與一般考生的通道區隔開來。

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