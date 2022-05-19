為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國中會考南投設48間防疫試場 監考人員穿防護衣

    國中會考21日登場，南投縣準備了48間成為「防疫試場」的第二預備試場，監考人員都要穿防護衣上場監考。照片為前年暨大附中考場的防疫試場照。（資料照）

    國中會考21日登場，南投縣準備了48間成為「防疫試場」的第二預備試場，監考人員都要穿防護衣上場監考。照片為前年暨大附中考場的防疫試場照。（資料照）

    2022/05/19 16:32

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國中會考將在週六登場，非確診者的居家隔離等考生仍可在防疫試場應考，南投縣有中興高中等8個考場，每個考場均準備6間防疫試場，監考人員都要穿防護衣上場，縣府教育處表示，防疫試場數量充裕，而在防疫試場考試的考生會有專人引導走綠色通道到試場，與一般考生的通道分開。

    國中會考後天登場，一連進行兩天，明天下午開放一般考生看考場，南投縣內今年仍設8個考場，分別為：中興高中、草屯商工、暨大附中、埔里高中、南投高中、南投高商、竹山高中和水里商工，南投縣府教育處已在每一個考場各準備6間被稱為「防疫試場」的第二預備試場，每間防疫試場也都有2位監考人員，監考時不只戴口罩，且必須穿上防護衣。

    縣府教育處長陸正威表示，全縣共有48間防疫試場，每間可坐12至20名防疫考生，而到昨日為止縣內該類考生有20多名，分布在8個考場，因此有的考場可能只用到1、2間防疫試場，沒有上場的監考人員則考場待命，萬一臨時有監考人員無法上場，就由這些人員替補。

    陸正威也說，在防疫試場考試的考生，考試當天要坐防疫計程車或由家人專車載至考場，而到考場後會走綠色通道，由專人引導至防疫試場，與一般考生的通道區隔開來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    降低群聚染疫風險 南投縣國三生5/25起線上教學
    2022/05/19 13:33

    降低群聚染疫風險 南投縣國三生5/25起線上教學
    國中會考後天登場 台中已87考生確診不得應試可補考
    2022/05/19 12:47

    國中會考後天登場 台中已87考生確診不得應試可補考

    南霸天高雄「左營」擁有媲美台北車站之機能
    學子怕確診不能會考想蓋牌 新北教育局：有隔離考場、補考外加名額
    2022/05/18 17:21

    學子怕確診不能會考想蓋牌 新北教育局：有隔離考場、補考外加名額
    國中會考台南15574人報名 防疫用品到位
    2022/05/18 13:43

    國中會考台南15574人報名 防疫用品到位

    富蘭克林：通膨+升息環境下的基金解方
    國中會考台中逾2.6萬人上場 這三類人不能應試
    2022/05/17 17:28

    國中會考台中逾2.6萬人上場 這三類人不能應試
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播