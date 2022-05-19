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    國中教育會考週六登場 明下午開放看考場

    國中教育會考週六登場，明下午開放看考場，確診者不能參加考試，須參加補考。（圖由教育部提供）

    國中教育會考週六登場，明下午開放看考場，確診者不能參加考試，須參加補考。（圖由教育部提供）

    2022/05/19 16:57

    〔記者林曉雲／台北報導〕111年國中教育會考本週六登場，全國將有近20萬名考生報名，明天下午3時至5時開放看考場，全國共有18個考區、232個考場，教育部表示，為維護試場品質，考生及家長看考場時，均不得進入試場教室，且為配合武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，將進行體溫量測，請考生及家長遵照各考場學校規劃之動線進場。

    教育部也特別提醒，如為居家隔離、居家檢疫、自主防疫及經現場量測有發燒（額溫高於等於攝氏37.5度或耳溫高於等於攝氏38度）之情況者，均不得進入考場，建議可利用考場學校於網路公布平面圖熟悉考場動線，亦可委由親友或國中教師協助查看考場，認識環境。

    為因應國內升高疫情，全國試務會規劃各種防疫措施，以維護考生權益、維持考試公平、保護考生及試務人員健康。考生須全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分，以維持試場適度通風、英語聽力測驗照常施測、維持試場通風並加強消毒、管制考場進出動線、確保整體考生應試健康與安全等。

    居家隔離、居家檢疫及未經快篩之自主防疫考生，安排至第2類備用試場，考生除了搭乘防疫計程車外，得依各地方衛生局規劃或指示，以同住親友接送或自行前往等方式進行。如由親友接送，考量車廂內為密閉空間，車上非考生者僅有駕駛1位，不可有其他非考生人員上車陪同，且須為「居家隔離」或「居家檢疫」考生同戶之同住者，車上全程佩戴口罩、維持一定距離，考生坐於後座、不可飲食、維持手部衛生。

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