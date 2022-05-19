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    彰化+2313！近5天PCR陽性率破6成 學童BNT疫苗5/25開打

    彰化縣今天新增2313例確診。（彰化縣政府提供）

    彰化縣今天新增2313例確診。（彰化縣政府提供）

    2022/05/19 18:06

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今天（19日）新增2313例本土確診，近5日PCR核酸檢測陽性率64.53％，疫情即將進高峰，為了讓醫院正常運作，彰化縣衛生局長葉彥伯提醒，全家同一戶有2人以上快篩陽性，只要其中1人做PCR篩檢，流行病學上家戶群聚，不需要人人都做PCR確認。

    彰化縣長王惠美說，很多家長關心學童疫苗接種情況，彰化縣預訂下週三（25日）由醫護團隊進駐校園接種BNT疫苗，5月25日起，家長也可持調查意願書，自行帶孩子到合約醫療院所預約接種。

    葉彥伯說，現在65歲以上長者、居家隔離、居家檢疫，快篩陽性即確診不用做PCR，由診所開抗病毒藥物，類似之前治療流感的模式。

    被問到目前居家隔離以同住家人為主，若同住者3人快篩陽性，後續怎麼辦？葉彥伯說，全戶只要1人做PCR，1人PCR確診其他同住者為密切接觸者，自行快篩陽性並經醫師確認即是確診，在流行病學上，家戶群聚傳染鏈不必全戶家人每個人都做PCR確認。

    晚上10點到隔天早上7點是各醫院急診處大夜時段，急診醫護人力緊繃，昨天開始，彰化縣公、私立醫院全面停止大夜時段成人一般輕症快篩陽性的PCR採檢，讓急診人力暫時喘口氣，昨晚全縣PCR採檢量單日掉了一半。

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    彰化縣公私立醫院5月18日起全面停止大夜時段成人一般輕症快篩陽性的PCR採檢，讓急診人力暫時喘口氣。（記者張聰秋攝）

    彰化縣公私立醫院5月18日起全面停止大夜時段成人一般輕症快篩陽性的PCR採檢，讓急診人力暫時喘口氣。（記者張聰秋攝）

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