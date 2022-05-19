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    台中市中央公園「PCR給藥得來速」明上線 採檢到領藥一條龍

    中市開設中央公園「大型PCR給藥得來速」，明日上線，採檢、看診、領抗病毒藥物一條龍服務，單日最高可採檢上1500人。（記者蔡淑媛攝）

    中市開設中央公園「大型PCR給藥得來速」，明日上線，採檢、看診、領抗病毒藥物一條龍服務，單日最高可採檢上1500人。（記者蔡淑媛攝）

    2022/05/19 17:54

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天新增7444例本土確診，突破7000人。而開設在中央公園的「大型PCR給藥得來速」明天上線，採檢、看診、領抗病毒藥物一條龍服務，單日可採檢上千人；第2處則位在梧棲童綜合停車場。民眾有快篩陽或出現類似症狀都可到場篩檢，避免集中到醫院，維繫醫療量能。

    大型PCR給藥得來速第1處設在中央公園（凱旋路與敦化路交叉口），由市府與台中榮總共同合作，明天上路，篩檢量能每日約1500人次，門診量400至600人次；第2處位於梧棲童綜合停車場，目前已提供服務，篩檢量能每日約1200人次，門診量400至800人次，就設置在醫院旁，醫師可機動配合。

    台中市長盧秀燕說，兩處大型PCR給藥得來速都安排醫師看診、領藥等服務，也同步都有規劃親子得來速綠色通道。

    台中榮總院長陳適安說明，中央公園的大型PCR給藥得來速，採檢、看診、領藥或給予抗病毒藥物一條龍服務，現場提供4線採檢，分別為年長者或身障，以及親子得來速，還有2線一般民眾採檢，單日最高有1500人的採檢PCR量能，4小時內採檢結果可傳至手機簡訊，如果有特殊情形，也會在30分鐘內結果出爐。另外，針對2歲以下、65歲以上符合快篩陽能給予抗病毒藥物，民眾在快篩亭也能一條龍給藥。

    隨著確診人數大增，台中市目前採檢PCR量能單日已超過萬件，市府與醫院也擴增檢驗量能到2萬件，目標希望達到3萬件，為疫情做好準備。

    市府目前已推出19家醫院「快篩陽得來速」、「兒童得來速」150家診所及11家大型醫院，還有10家「診所PCR得來速」已累積逾3萬人次服務，市府說，還會陸續增加診所PCR得來速，擴充大型與社區採檢及醫療功能。

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    台中市長盧秀燕視察中央公園大型PCR給藥得來速。（台中市政府提供）

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    盧秀燕說明台中市疫情升溫與全國一致，19日新增7444例確診。（台中市政府提供）

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    台中市衛生局長曾梓展說明疫情。（台中市政府提供）

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    台中榮總院長陳適安指出，中央公園的大型PCR給藥得來速，採檢、看診、領藥或給予抗病毒藥物一條龍服務，現場提供4線採檢。（台中市政府提供）

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